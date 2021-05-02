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FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 7 isim sınırda!

Fenerbahçe'de 7 isim sınırda!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

Spor Toto 'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı lacivertlilerde 5 eksik bulunurken, 7 futbolcu da sarı kart cezası sınırında bulunuyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, 'in 39. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

Futbol A Takım Direktörü yönetimindeki sarı-lacivertli takım, geride kalan haftalarda topladığı 73 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan , , ve ile kırmızı kart cezalısı , yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

7 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde , , , , , Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 40. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR İLE 4. RANDEVU

Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de yarın 4. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ilk karşılaşma, 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. Söz konusu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka, 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda 'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.

Rekabette bu sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan karşılaşmada da Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

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