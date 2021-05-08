08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçının ardından Emre Belözoğlu konuştu!
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı lacivertli takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Biz büyük cümleler kullanmadık, sadece sonuna kadar mücadele edeceğimizi söyledik. Bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine de Allah bizim sözümüzü yerde koymadı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Belözoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
"Camiamızdaki sinerjiyle birlikte, Allah'ın izniyle Fenerbahçe'nin yolu açık olacak."
"İnsanlar futbolculuğu ve teknik adamlığı kolay görüyor olabilirler ama hiç kolay değil. Oyuncularım çok inandılar. Bugün birçok duyguyu yaşadık."
"Biz büyük cümleler kullanmadık, sadece sonuna kadar mücadele edeceğimizi söyledik. Bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine de Allah bizim sözümüzü yerde koymadı."
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