08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Alper Potuk'tan Ankaragücü - Fenerbahçe maçında olay hareket! Attığı golden sonra...
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Ankaragücü'nde Alper Potuk, eski takımına attığı gol sonrası kameralara koşarak 'sus' hareketi yaptı.
MKE Ankaragücü'nün Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadelede Başkent ekibi 3. dakikada öne geçerken golün sahibi Alper Potuk'un sevinci olay oldu.
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alper Potuk attığı gol sonrası kameralara koştu ve 'sus' işareti yaparak sevincini yaşadı.
Deneyimli orta saha oyuncusu, 2013'te Eskişehirspor'dan transfer olduğu Fenerbahçe'de 7 sezon forma giymişti ve sezon başında bedelsiz olarak MKE Ankaragücü'nün yolunu tuttu.
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