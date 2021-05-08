08 Mayıs 2021, Cumartesi

ANKARAGÜCÜ

Son dakika spor haberi: Alper Potuk'tan Ankaragücü - Fenerbahçe maçında olay hareket! Attığı golden sonra...

Alper Potuk'tan olay hareket! Attığı golden sonra...
ANKARAGÜCÜ
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Ankaragücü'nde , eski takımına attığı gol sonrası kameralara koşarak 'sus' hareketi yaptı.

MKE Ankaragücü'nün Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadelede Başkent ekibi 3. dakikada öne geçerken golün sahibi 'un sevinci olay oldu.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alper Potuk attığı gol sonrası kameralara koştu ve 'sus' işareti yaparak sevincini yaşadı.

Deneyimli orta saha oyuncusu, 2013'te 'dan transfer olduğu Fenerbahçe'de 7 sezon forma giymişti ve sezon başında bedelsiz olarak MKE Ankaragücü'nün yolunu tuttu.

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