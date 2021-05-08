Son dakika spor haberi: Ankaragücü - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 40. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak. Şampiyonluk ve küme düşme mücadelesini yakından ilgilendiren mücadelenin VAR hakemi açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

Süper Lig'de Başkent'te oynanacak olan zorlu Ankaragücü - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu.

Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmada VAR hakemi Halis Özkahya oldu. AVAR görevini ise Kemal Yılmaz üstlenecek.

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