08 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Ankaragücü - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu!

Ankaragücü - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

Spor Toto 'in 40. hafta karşılaşmasında , deplasmanda 'ne konuk olacak. Şampiyonluk ve küme düşme mücadelesini yakından ilgilendiren mücadelenin VAR hakemi açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

'de 'te oynanacak olan zorlu - maçının VAR hakemi belli oldu.

'un yöneteceği karşılaşmada VAR hakemi oldu. AVAR görevini ise Kemal Yılmaz üstlenecek.

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