08 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

'in 40. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını ve düşme potasını yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. yönetiminde çıkışa geçen sarı lacivertli ekip, 'ın takımın başına geçmesi ile büyük bir çıkış yakalayan Ankaragücüne konuk olacak. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Fenerbahçe maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da 'te canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Atila, Çekici, Lukasic, Lobzhanidze, Alper, Pinto, Paintsil

Fenerbahçe: Harun, Ozan, Tisserand, Szalai, Caner, Mert Hakan, Sosa, İrfan Can, Mesut, Pelkas, Valencia.

FENERBAHÇE'DE 6 İSİM KADRODA YOK

Fenerbahçe kafilesinde; Harun Tekin, Ertuğrul Çetin, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Tisserand, Attila, Lemos, Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Osayi, Arda Güler, Valencia, Thiam, Cisse yer alıyor.
Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Mbwana Samatta başkente götürülmedi.

ARDA GÜLER KADRODA

Süper Lig'in 40. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bu mücadelenin kamp kadrosu açıklandı. 16 yaşındaki Arda Güler de Başkent deplasmanı kadrosuna alındı.

SON 3 MAÇI KAYBETTİ

Ligde son 3 maçını kaybederek düşme hattının içine gerileyen MKE Ankaragücü, 38 puanla 18. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise ligde şampiyonluk umutlarını son 2 maça taşımak için başkentte 3 puan arayacak. Sarı-lacivertliler, lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 76 puanla 2. sırada bulunuyor.

FIRAT AYDINUS DÜDÜK ÇALACAK

Saat 20.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

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