Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de iki ismin sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda İzzet Ünver ve Metin Toy'un sözleşmesi uzatıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İzzet Ünver ile iki, Metin Toy ile de bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ