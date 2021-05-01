01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de iki ismin sözleşmesi uzatıldı
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, İzzet Ünver ve Metin Toy'un sözleşmelerinin uzatıldığını açıkladı.
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda İzzet Ünver ve Metin Toy'un sözleşmesi uzatıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İzzet Ünver ile iki, Metin Toy ile de bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
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