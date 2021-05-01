01 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de iki ismin sözleşmesi uzatıldı

F.Bahçe'de iki ismin sözleşmesi uzatıldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

Son dakika haberleri... , ve 'un sözleşmelerinin uzatıldığını açıkladı.

HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda ve 'un sözleşmesi uzatıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İzzet Ünver ile iki, Metin Toy ile de bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.


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