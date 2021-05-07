07 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: TFF Fenerbahçe'nin yaptığı kural hatası itirazını reddetti!
TFF, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası sarı lacivertlilerin yaptığı kural hatası başvurusunu reddettiğini açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)
İşte TFF'den yapılan açıklama:
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva'da yaptığı toplantıda Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2021 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirmiştir.
Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir.
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