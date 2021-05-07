07 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: TFF Fenerbahçe'nin yaptığı kural hatası itirazını reddetti!

F.Bahçe'nin kural hatası itirazı sonuçlandı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 Giriş Tarihi: 07.05.2021

, - maçı sonrası sarı lacivertlilerin yaptığı kural hatası başvurusunu reddettiğini açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Yönetim Kurulu bugün 'da yaptığı toplantıda A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2021 tarihinde oynanan Aytemiz -Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir.

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