07 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Japon forvet! İşte transfer teklifi...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan gelecek sezonun hazırlıklarını da sürdürüyor. Sarı lacivertlilerde bu sezon en çok eleştirilen bölge ise forvet. Emre Belözoğlu önderliğinden Kanarya, önümüzdeki sezonda ilk iş olarak santrfor transferine yönelecek. Sarı lacivertli kulübün gündemine bir sürpriz isim daha geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Japon forvet! İşte transfer teklifi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.05.2021

Gelecek sezon öncesi listesinde birçok isim bulunan için bir iddia da 'dan geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Japon forvet! İşte transfer teklifi...

Bu ülkede yayın yapan Walfoot, sarı-lacivertlilerin için St. Truiden'in kapısını çaldığını ileri sürdü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Japon forvet! İşte transfer teklifi...

Haberde, 'nın 25 yaşındaki golcünün transferinde 4.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı, bonuslarla da 1 milyon euro'yu bulan bir teklif yaptığı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Japon forvet! İşte transfer teklifi...

ekiplerinin de listesinde olduğu kaydedilen golcü, bu sezon forma giydiği 35 resmi karşılaşmada 17 kez rakip fileleri havalandırdırırken, 4 de asist yaptı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Japon forvet! İşte transfer teklifi...

17 GOL

takımında parlayan , . Ligi'nde de 58 maçta 17 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Suzuki sol kanatta da oynayabiliyor. (Fotomaç)

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