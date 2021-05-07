Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Japon forvet! İşte transfer teklifi...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan gelecek sezonun hazırlıklarını da sürdürüyor. Sarı lacivertlilerde bu sezon en çok eleştirilen bölge ise forvet. Emre Belözoğlu önderliğinden Kanarya, önümüzdeki sezonda ilk iş olarak santrfor transferine yönelecek. Sarı lacivertli kulübün gündemine bir sürpriz isim daha geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Gelecek sezon öncesi listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe için bir iddia da Belçika'dan geldi.

Bu ülkede yayın yapan Walfoot, sarı-lacivertlilerin Yuma Suzuki için St. Truiden'in kapısını çaldığını ileri sürdü.

Haberde, Kanarya'nın 25 yaşındaki golcünün transferinde 4.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı, bonuslarla da 1 milyon euro'yu bulan bir teklif yaptığı belirtildi.