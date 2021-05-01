Alanyaspor-Fenerbahçe maçında değişiklikler tepki çekmişti! Emre Belözoğlu'nun gerekçesi...
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Emre Belözoğlu, maçın son anlarında forvet çıkarıp defans oyuncularını alması tepki çekerken, 40 yaşındaki çalıştırıcının gerekçesi de ortaya çıktı. İşte o nedenler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Alanya deplasmanında 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Sarı-lacivertlilerde futbol direktörü Emre Belözoğlu'nun uzatmanın son dakikasında yaptığı iki değişiklik herkes tarafından tartışıldı.
1) CAMİADA KIRILMAYA YOL AÇARDI
Emre Belözoğlu, alınacak mağlubiyetin şampiyonluk yolunda camiada kırılmaya yol açacağını düşündüğü için 1 kişi eksik takımın son anlarda duran toptan gol yemesinin önüne geçmek istedi. 1 puan belki taraftar için bir şey ifade etmiyor ancak perde arkası hiç öyle değil.
2) SON İHTİMAL CANLI TUTULDU
Bu değişikliklerin altındaki temel sebep, şampiyonluk yolundaki iddianın devam ettirilebilmesi... Eğer son anlarda bir gol yenseydi, Beşiktaş hem Hatay hem Galatasaray'a yenilse bile Fenerbahçe lider olamıyordu. Bu ihtimal canlı tutuldu.
3) İKİLİ-ÜÇLÜ AVERAJ DÜŞÜNÜLDÜ
Bununla birlikte Novak ve Tisserand'ın oyuna dahil olması, averaj hesaplarının da bir sonucuydu. Fenerbahçe son anlarda bir gol yeseydi puanlarının eşitleneceği Galatasaray'ın ikili averajda gerisine düşecekti. Ayrıca lig üçlü averaja dahi kalsa ligi üçüncü bitirecekti.
4) AĞUSTOS AYI BİLE HESAPTA VAR
Belözoğlu, ligi ikinci bitirmenin öneminin farkında. Sarılacivertliler, gelecek yıla omurgası oturmuş bir takım taşıyacak. İyi bir kamp dönemiyle ön elemeye hazır bir takım olacak. Böylece Fenerbahçe şampiyon olamasa da Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazanabilecek. (Sabah)
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