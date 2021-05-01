Alanyaspor-Fenerbahçe maçında değişiklikler tepki çekmişti! Emre Belözoğlu'nun gerekçesi...

1) CAMİADA KIRILMAYA YOL AÇARDI

Emre Belözoğlu, alınacak mağlubiyetin şampiyonluk yolunda camiada kırılmaya yol açacağını düşündüğü için 1 kişi eksik takımın son anlarda duran toptan gol yemesinin önüne geçmek istedi. 1 puan belki taraftar için bir şey ifade etmiyor ancak perde arkası hiç öyle değil.