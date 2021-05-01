01 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında değişiklikler tepki çekmişti! Emre Belözoğlu'nun gerekçesi...

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu Emre Belözoğlu, maçın son anlarında forvet çıkarıp defans oyuncularını alması tepki çekerken, 40 yaşındaki çalıştırıcının gerekçesi de ortaya çıktı. İşte o nedenler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında değişiklikler tepki çekmişti! Emre Belözoğlu'nun gerekçesi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

deplasmanında 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Sarı-lacivertlilerde futbol direktörü 'nun uzatmanın son dakikasında yaptığı iki değişiklik herkes tarafından tartışıldı.

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında değişiklikler tepki çekmişti! Emre Belözoğlu'nun gerekçesi...

Maçın bitimine yaklaşık 1 dakika kala ve 'ın oyuna girmesinde birden fazla sebep yer alıyor. İşte o sebepler:

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında değişiklikler tepki çekmişti! Emre Belözoğlu'nun gerekçesi...

1) CAMİADA KIRILMAYA YOL AÇARDI
, alınacak mağlubiyetin şampiyonluk yolunda camiada kırılmaya yol açacağını düşündüğü için 1 kişi eksik takımın son anlarda duran toptan gol yemesinin önüne geçmek istedi. 1 puan belki taraftar için bir şey ifade etmiyor ancak perde arkası hiç öyle değil.

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında değişiklikler tepki çekmişti! Emre Belözoğlu'nun gerekçesi...

2) SON İHTİMAL CANLI TUTULDU
Bu değişikliklerin altındaki temel sebep, şampiyonluk yolundaki iddianın devam ettirilebilmesi... Eğer son anlarda bir gol yenseydi, hem hem 'a yenilse bile lider olamıyordu. Bu ihtimal canlı tutuldu.

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında değişiklikler tepki çekmişti! Emre Belözoğlu'nun gerekçesi...

3) İKİLİ-ÜÇLÜ AVERAJ DÜŞÜNÜLDÜ
Bununla birlikte ve 'ın oyuna dahil olması, averaj hesaplarının da bir sonucuydu. son anlarda bir gol yeseydi puanlarının eşitleneceği 'ın ikili averajda gerisine düşecekti. Ayrıca lig üçlü averaja dahi kalsa ligi üçüncü bitirecekti.

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında değişiklikler tepki çekmişti! Emre Belözoğlu'nun gerekçesi...

4) AĞUSTOS AYI BİLE HESAPTA VAR
Belözoğlu, ligi ikinci bitirmenin öneminin farkında. Sarılacivertliler, gelecek yıla omurgası oturmuş bir takım taşıyacak. İyi bir kamp dönemiyle ön elemeye hazır bir takım olacak. Böylece şampiyon olamasa da Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazanabilecek. (Sabah)

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