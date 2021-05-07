Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Başkent kafilesi belli oldu! 7 isim kadroda yok
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Altay Bayındır, Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Sadık Çiftpınar kadroda yer almadı.
Süper Lig'in 40. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla süren idman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Ankara'ya gidecek olan sarı lacivertlilerde Serdar Aziz, Altay Bayındır, Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Sadık Çiftpınar kadroda yer almadı.
Kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
"Harun Tekin, Osman Ertuğrul Çetin, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Arda Güler, Enner Valencia, Mame Thiam, Papiss Cisse."
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