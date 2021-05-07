07 Mayıs 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Başkent kafilesi belli oldu! 7 isim kadroda yok

F.Bahçe'nin Başkent kafilesi belli oldu! 7 isim kadroda yok
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 Giriş Tarihi: 07.05.2021

'in 40. haftasında deplasmanda MKE  ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde , , Mbwana Samatta, , , ve kadroda yer almadı.

Süper Lig'in 40. haftasında MKE 'ne konuk olacak , hazırlıklarını tamamladı.

'nde, Futbol A Takım Direktörü yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla süren idman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla 'ya gidecek olan sarı lacivertlilerde , , Mbwana Samatta, , , ve kadroda yer almadı.

Kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

", , , , , Filip Novak, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Arda Güler, Enner Valencia, Mame Thiam, Papiss Cisse."

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