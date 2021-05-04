04 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe-Erzurumspor maçının ardından flaş sözler! "Büyük takım mantığına aykırı!"

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, evinde BB Erzurumspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler, mücadeleden 3-1'lik sonuçla galip ayrıldı. Usta yazalar da bu karşılaşmayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe-Erzurumspor maçının ardından flaş sözler! Büyük takım mantığına aykırı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 Giriş Tarihi: 04.05.2021

GÜRCAN BİLGİÇ

Onbeş dakika geçtiğinde maç iki takım adına da bitti. 3-0 yazan tabela sonrasında, başını kaldıracak gücü bulamadı kendinde. için ise paslaşarak geçecek dakikalar başladı.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe-Erzurumspor maçının ardından flaş sözler! Büyük takım mantığına aykırı!

Ligin boyu iyice kısalmış, puan farkı beşe çıkmışken, oyuna konsantre olmak ve motivasyonu üst düzeyde tutmak için mecburiyet. Şampiyonluk umutları azalsa da, için ikincilik önemli hedef. Bir hafta sonra birbiriyle karşılaşacak olan iki rakibinin alacağı sonucu beklerken, avantajı cebinde tutarak gitmeli.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe-Erzurumspor maçının ardından flaş sözler! Büyük takım mantığına aykırı!

Peki dünkü maç başka neler anlattı. Aslında "ustalar" gecesiydi; Özil ve 'ın yönettiği üç atak organizasyonu da sonuç getirdi. 'nın koşu yolunu açan Mesut, pası atan İrfan Can. Ya da atak başlangıcındaki "karar ayağı" Mesut oldu.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe-Erzurumspor maçının ardından flaş sözler! Büyük takım mantığına aykırı!

Öne daha cesaretli koşan ve birbirleri ile paslaşan coşkulu bir grup oldular. Baskıdan top kazandılar, pozisyon buldular ve hep kaleye yüzü dönük gitmeyi denediler. Sezonun "özgüven" endeksinde kendilerinin ne olduğunu hatırladılar. Geç gelen ama büyümeye eğimli özellik.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe-Erzurumspor maçının ardından flaş sözler! Büyük takım mantığına aykırı!

60'dan sonra hamleler geldi 'ndan. İyice soğuyan oyunda kulübesini ısıtmanın peşine düştü. , , değişiklikleri ile defansının dikkat dağınıklığından faydalanmak istedi. Üst üste kaçırdılar golleri. Sonrasında kalelerinde gol yedikleri 26. Maçı tamamladılar.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe-Erzurumspor maçının ardından flaş sözler! Büyük takım mantığına aykırı!

takımının skoru alıp, frene basması, yedi gündeki üçüncü maç olması açısından mantık taşıyabilir. Ama rakibin vazgeçtiği bir ortamda pas seçimleri, aceleci şutlar, amatörce pozisyon almalar büyük takım mantığına aykırı. Bunları yapanların beş – altı maç öncesine kadar ilk on birin oyuncuları olması, bugünkü puan durumunun da belgesi aslında.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe-Erzurumspor maçının ardından flaş sözler! Büyük takım mantığına aykırı!

EMRE BOL

Ah Emre ah! Seni nasıl daha erken farkedemedik? Hem yönetim hem de bizler neden Erol Bulut'ta ısrar ettik?

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe-Erzurumspor maçının ardından flaş sözler! Büyük takım mantığına aykırı!

Ben kendime düşen payı alıyorum, herkes alsın bir zahmet! Futbol dediğin oyun spontane oynanacak bir oyun değildir. Hele ki deneme yanılmayla bir yere varılacak bir oyun hiç değildir.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe-Erzurumspor maçının ardından flaş sözler! Büyük takım mantığına aykırı!

Düşünüyorum da Emre devre arasında bu takımın başına gelse neler olurdu diye... Ben söyleyeyim, açık ara şampiyon olurdu. Demek ki Emre, Erol hocaya, "şunu şöyle, bunu böyle yapalım" dediğinde dinleyen olmadı. Oysa sadece teknik direktörden değil, teknik heyetten bahsediyoruz.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe-Erzurumspor maçının ardından flaş sözler! Büyük takım mantığına aykırı!

Kimse 'yi, "kafasına göre" yönetemez. Mourinho bile gelse bu iş böyle... Emre elbette daha çiçeği burnunda bir teknik direktör. Ancak Erol Bulut'tan daha iyi bir planı olduğu aşikar.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe-Erzurumspor maçının ardından flaş sözler! Büyük takım mantığına aykırı!

Enner 'ya bakıyorumda; "Gol sıkıntısı yaşanırken neden santrforda oynatılmadı" diye düşünüyorum. Adamın sadece Erzurum karşısındaki istatistiği 1 gol, 1 asist, 1 penaltı yaptırma... Bazen kariyerin santrfor olarak başlamaz ama kendini orada buluverirsin. Teknik direktörün görevi aslında tam olarak da bu. Problemlerin içinden çözümü bulmak.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe-Erzurumspor maçının ardından flaş sözler! Büyük takım mantığına aykırı!

İlk yarıda 330 isabetli pas yapmak öyle kolay iş değil. Hem de düşme potasındaki bir takıma karşı... Çömez diye konuşulan Emre hocanın inanın geçmişte gelip gidenlerden daha çok planı var. Özellikle Sosa gibi bir oyuncudan faydalanamayanlardan!

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe-Erzurumspor maçının ardından flaş sözler! Büyük takım mantığına aykırı!

Gustavo'yu takımın yıldızı yapıp, takımı atağa çıkaranları gözardı edenlerden! bence önümüzdeki maçları kazanacak. Lakin rakiplerinin kaybetmesini beklemek durumunda. Ne yazık!

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe-Erzurumspor maçının ardından flaş sözler! Büyük takım mantığına aykırı!

REHA KAPSAL

'nin oyun başlangıcı coşkulu istekli, tekniği yüksek isimlerle rakip yarı alan organizasyonunda topa da ritim vermesiydi. 3 golü bulup maçı da burada bitirdiler. Oyun içinde , , Pelkas, Sosa gibi tekniği yüksek, çevre kontrolü iyi oyuncu topluluğunu Mert Hakan'ın diğerlerinin seviyesinde olmaması etkiledi. Pas hatası yaparak takımı geriye koşturdu. Orta alandaki uyumu da zaman zaman bozdu.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe-Erzurumspor maçının ardından flaş sözler! Büyük takım mantığına aykırı!

'un kalitesi tartışılmaz ama maç eksikliği ortada. Devamlılığı gibi kuvvet eksiği de göze batıyor. İrfan, Pelkas, Sosa üçlüsü ile oyunu domine etti. Çok da pozisyon üretti. F.Bahçe'de Erol Bulut'tan sonra aşırı dokunuşlar yapmasa da Emre , akıllı tespitler, doğru tercihlerle de yaptığı yapısal değişikliğin geri bildirimini aldı.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe-Erzurumspor maçının ardından flaş sözler! Büyük takım mantığına aykırı!

Bununla beraber Sosa'yı savunma önünde derin orta saha gibi kullanması ona liderlik vermesi ve bunu hissettirmesi yeni oyun felsefesinde taşıyıcı kolon vazifesini görmesini sağladı. F.Bahçe'nin geçtiğimiz maçlar gibi özellikle bu oyuncu değişikliklerinden sonra iki bölüme bölünen oyun ve takım görüntüsünü saha içinde düzeltmesi gerekir.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe-Erzurumspor maçının ardından flaş sözler! Büyük takım mantığına aykırı!

Farklı iki tane özellikle orta saha ve hücumda oyuncuların oynadığı bir A planı, değişikliklerden sonra B planı ortaya çıkıyor. Bu da kaliteyi etkileyebilir. Yalnızı doğru plana farklı oyunu da son 30 dakikalık bölümde F.Bahçe'nin daha doğru bu taktik uygulamasını monte etmesi gerekir. Yoksa bu oyun içindeki türbülanslar devam edecektir.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe-Erzurumspor maçının ardından flaş sözler! Büyük takım mantığına aykırı!

Emre 'nun göreve başladıktan sonra futbolun temel prensiplerinden ve bu taktik antrenmanı olarak bile günümüz oyunlarında Avrupa'da yapılmayan her takımın saha içinde oyun hafızasına oturmuş bu 4 maddeyi doğru uygulaması gerekir:

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe-Erzurumspor maçının ardından flaş sözler! Büyük takım mantığına aykırı!

'1-Savunma 2-Hücum 3-Savunmadan hücuma geçiş 4 Hücumdan savunmaya geçiş' Bu prensiplerden F.Bahçe'nin iki bölümlü oyunu, rakibe geniş alanda yakalanması, takım boyunun uzun olmasındaki en büyük etken 4. prensip olan hücumdan savunmaya geçişin yeteri olmaması. F.Bahçe oyununu ikiye böldüğü gibi rakiplerin bu bölümlerde rahat pozisyona girip gol de ürettiği oyun anları ve tutarsız oyun rakibi oyunu kontrol ettiği bölümler haline geliyor.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlardan Fenerbahçe-Erzurumspor maçının ardından flaş sözler! Büyük takım mantığına aykırı!

Emre , kalan maçlarda matematiksel olarak şampiyonluk ve ikinciliği kovalayacak. Yalnız bu 4. prensibi ve en önemlisi hücumda top kaybından savunmaya geçişi; ön alan baskısında topu kazanamadığında oyuncuların kendi bölgesine dönmesini bileceği bir savunma anlayışı oturtması lazım.

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