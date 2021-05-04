Düşünüyorum da Emre Belözoğlu devre arasında bu takımın başına gelse neler olurdu diye... Ben söyleyeyim, açık ara şampiyon olurdu. Demek ki Emre, Erol hocaya, "şunu şöyle, bunu böyle yapalım" dediğinde dinleyen olmadı. Oysa sadece teknik direktörden değil, teknik heyetten bahsediyoruz.