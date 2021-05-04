04 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Mesut Özil'den 41 ilde ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

Mesut Özil'den anlamlı davranış!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'nin yıldız ismi , anlamlı davranışlarına bir yenisini daha ekledi. Özil, 41 ilde Ramazan yardımında bulundu. (FB spor haberleri)

, aracılığıyla 'de 41 ilde Ramazan kolisi yardımı yaptı.
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, yurt içi ve yurt dışında yardımlarına devam ediyor. Yurt dışında birçok ihtiyaç sahibine ulaşan Özil, Ramazan ayındaki en büyük yardımı ise Türkiye'de gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcu, Türkiye'de 41 ildeki ihtiyaç sahiplerine Kızılay aracılığıyla ulaştı. Hazırlanan koliler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, vatandaşlar da yardımları için Mesut Özil'e teşekkürlerini iletti.

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