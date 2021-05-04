Mesut Özil'den 41 ilde ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, anlamlı davranışlarına bir yenisini daha ekledi. Özil, 41 ilde Ramazan yardımında bulundu. (FB spor haberleri)

Mesut Özil, Kızılay aracılığıyla Türkiye'de 41 ilde Ramazan kolisi yardımı yaptı.

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, yurt içi ve yurt dışında yardımlarına devam ediyor. Yurt dışında birçok ihtiyaç sahibine ulaşan Özil, Ramazan ayındaki en büyük yardımı ise Türkiye'de gerçekleştirdi. Tecrübeli futbolcu, Türkiye'de 41 ildeki ihtiyaç sahiplerine Kızılay aracılığıyla ulaştı. Hazırlanan koliler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, vatandaşlar da yardımları için Mesut Özil'e teşekkürlerini iletti.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ