Fenerbahçe'de örnek adam Mert Hakan Yandaş

Son haftaların formda ismi Mert Hakan Yandaş, sosyal sorumluluk projelerinde de F.Bahçe'yi en iyi şekilde temsil ediyor.

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Son haftaların formda ismi Mert Hakan Yandaş, sosyal sorumluluk projelerinde de F.Bahçe'yi en iyi şekilde temsil ediyor. Her akşam farklı bir yardım kampanyasında yer alan MHY, özellikle hasta çocuklar için düzenlenen organizasyonlarda etkin rol oynuyor