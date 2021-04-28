28 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de örnek adam Mert Hakan Yandaş

Örnek adam Mert Hakan
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.04.2021

Son haftaların formda ismi Mert Hakan Yandaş, sosyal sorumluluk projelerinde de F.Bahçe'yi en iyi şekilde temsil ediyor.

Son haftaların formda ismi Mert Hakan Yandaş, sosyal sorumluluk projelerinde de F.Bahçe'yi en iyi şekilde temsil ediyor. Her akşam farklı bir yardım kampanyasında yer alan MHY, özellikle hasta çocuklar için düzenlenen organizasyonlarda etkin rol oynuyor
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