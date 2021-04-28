28 Nisan 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mesut Özil hazır kıta

Mesut hazır kıta
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.04.2021

Sakatlığının tamamen geçmesinin ardından 8 hafta sonra kamp kadrosunda yer alan Mesut Özil, Belek'teki dün idmanın tamamında takımla çalıştı.

Sakatlığının tamamen geçmesinin ardından 8 hafta sonra kamp kadrosunda yer alan Mesut Özil, Belek'teki dün idmanın tamamında takımla çalıştı. Teknik direktör Emre Belözoğlu da yakından ilgilendiği yıldız futbolcu ile kısa bir görüşme gerçekleştirip, ayağının durumuyla ilgili bilgi aldı. 32 yaşındaki futbolcunun yarınki Alanyaspor karşılaşmasında yedek soyunması bekleniyor.
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