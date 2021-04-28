28 Nisan 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Mesut Özil hazır kıta
Sakatlığının tamamen geçmesinin ardından 8 hafta sonra kamp kadrosunda yer alan Mesut Özil, Belek'teki dün idmanın tamamında takımla çalıştı.
Sakatlığının tamamen geçmesinin ardından 8 hafta sonra kamp kadrosunda yer alan Mesut Özil, Belek'teki dün idmanın tamamında takımla çalıştı. Teknik direktör Emre Belözoğlu da yakından ilgilendiği yıldız futbolcu ile kısa bir görüşme gerçekleştirip, ayağının durumuyla ilgili bilgi aldı. 32 yaşındaki futbolcunun yarınki Alanyaspor karşılaşmasında yedek soyunması bekleniyor.
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