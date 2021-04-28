Fenerbahçe'de Mesut Özil hazır kıta

Sakatlığının tamamen geçmesinin ardından 8 hafta sonra kamp kadrosunda yer alan Mesut Özil, Belek'teki dün idmanın tamamında takımla çalıştı.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ

DİĞER HABERLER

Sakatlığının tamamen geçmesinin ardından 8 hafta sonra kamp kadrosunda yer alan Mesut Özil, Belek'teki dün idmanın tamamında takımla çalıştı. Teknik direktör Emre Belözoğlu da yakından ilgilendiği yıldız futbolcu ile kısa bir görüşme gerçekleştirip, ayağının durumuyla ilgili bilgi aldı. 32 yaşındaki futbolcunun yarınki Alanyaspor karşılaşmasında yedek soyunması bekleniyor.