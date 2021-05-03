03 Mayıs 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
Fenerbahçe - BB Erzurumspor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 39. hafatsında Fenerbahçe sahasında Erzurumspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Harun, Ozan,Tisserand, Attila Caner, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia.
ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Omolo, Obertan, Novikovas, Cenk, Oltan
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