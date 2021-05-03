03 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - BB Erzurumspor | CANLI

F.Bahçe - BB Erzurumspor | CANLI
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

Spor Toto Süper Lig'in 39. hafatsında Fenerbahçe sahasında 'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile BB kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.


İLK 11'LER

FENERBAHÇE: , ,, , , , , , Pelkas, .

ERZURUMSPOR: , , , Hasan, , Boumal, Omolo, Obertan, Novikovas, Cenk, Oltan

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