Spo Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada sarı lacivertlilerin hataya tahammülü yok. Teknik direktör Emre Belözoğlu, zorlu deplasman öncesinde 11'ini belirledi. İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

F.Bahçe, Süper Lig'de bu akşam deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak. Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanarak (1 beraberlik) şampiyonluk iddiasını artıran sarı-lacivertli takım, Alanyaspor'u da yenip bir engeli daha aşmak istiyor. Kanarya'da sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar, Diego Perotti ve Nazım Sangare ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci, müsabakada forma giyemeyecek.

MESUT ÖZİL HAZIR

Sakatlığını atlatan ve Antalya'ya götürülen Mesut Özil ise Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde 56 gün sonra kadroda yerini alacak. Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta ayak bileğinden sakatlanan Özil'in yedek soyunması bekleniyor. Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'da da tek hedef galibiyet. 5.'lik için mücadele eden turuncu-yeşilliler evinde oynadığı son 2 maçı kazandı. Zorlu karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

8 OYUNCU SINIRA DAYANDI!

Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Caner Erkin, Pelkas, Ferdi, Sosa, Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, bu akşam sarı kart görmeleri halinde ligin 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

ALANYA İLE 10. RANDEVU

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 9 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 2'sini Alanyaspor kazandı, 2 müsabaka berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 17 golüne, Alanyaspor 10 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı sarılacivertliler 2-1 kazandı.

VELANCIA FORMDA

Kanarya'nın hücumda Enner Valencia'nın formuna güveniyor. Son 4 maçta 4 gol atan Ekvadorlu yıldız istim üstünde. Valencia'ya gol yollarında Dimitrios Pelkas da destek verecek. Geçtiğimiz hafta girdiği pozisyonlardan yararlanamayan Yunan oyuncu, Alanyaspor filelerini havalandırarak kendisini affettirmek istiyor.

YÖNETMEN SOSA

Orta sahada Jose Sosa, Ozan Tufan ve Mert Hakan Yandaş ile ideal 3'lüsünü bulan Emre Belözoğlu bu tertibi bozmayacak. Takımın sahadaki beyni yine Sosa olacak. Arjantinli yıldız atakları yönlendirip, oyunun temposunu ayarlayacak. Ozan Tufan ile Mert Hakan da hem tangocuya destek verecek hem de uzaktan şutlar ve bulacakları boşluklarda gol orayacak.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Sarı-Lacıvertlıler hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Antalya'ya iki gün önceden giden oyuncular, kamp yaptıkları otelin sahasında bugünkü karşılaşmanın son taktik provasını yapıp maç saatini beklemeye başladılar.

BOL GOLLÜ GEÇMEYE ADAY

Alanyaspor'un iç sahadaki son 11 maçının 9 tanesinde 3'ten fazla gol oldu. Güney ekibinin, Fenerbahçe ile oynadığı iç sahadaki son 7 karşılaşmanın 6 tanesinde de top 3'ten fazla filelerle buluştu. Fenerbahçe'nin son 3 maçında en az 3 gol oldu. Alanyaspor, son 3 iç sahadaki maçında en az 2 gol yedi. Fenerbahçe son 3 maçında en az 2 gol attı.

ALANYASPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Efkan, Davidson, Mustafa

FENERBAHÇE: Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, Osayi (Thiam), Pelkas, Valencia (Fotomaç)

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