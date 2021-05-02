02 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan BB Erzurumspor maçı öncesi flaş karar! Mesut Özil...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda BB Erzurumspor'u konuk edecek. Zirve yarışı ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek şampiyonluk umudunu sürdürmek istiyor. Kanarya'da teknik sorumlu Emre Belözoğlu sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirirken, Mesut Özil ile ilgili flaş bir karar aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan BB Erzurumspor maçı öncesi flaş karar! Mesut Özil...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında , pazartesi günü sahasında 'u konuk edecek.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan BB Erzurumspor maçı öncesi flaş karar! Mesut Özil...

Sarı-lacivertliler, kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak hem Beşiktaş'ı takibini sürdürmek hem de Galatasaray ile arasındaki puan farkını korumak istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan BB Erzurumspor maçı öncesi flaş karar! Mesut Özil...

Kanarya'da Erzurum maçı öncesi merak edilen konulardan biriyse 'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan BB Erzurumspor maçı öncesi flaş karar! Mesut Özil...

Sakatlıktan dönmesinin ardından Alanyaspor maçında ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan BB Erzurumspor maçı öncesi flaş karar! Mesut Özil...

Teknik direktör , karşılaşması öncesi tek bir yerde formayı kime vereceği konusunda kararsızlık yaşıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan BB Erzurumspor maçı öncesi flaş karar! Mesut Özil...

Belözoğlu'nun, Alanyaspor deplasmanında cezası sebebiyle oynamayan İrfan Can Kahveci ile onun yokluğunda Akdeniz ekibine karşı ilk 11'de görev alan arasında henüz kesin bir tercih yapmadığı öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan BB Erzurumspor maçı öncesi flaş karar! Mesut Özil...

İrfan'ın cezası sonrası iyileşir iyileşmez 11'e giren Mesut, Alanya sınavının 64. dakikasında oyundan alınmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan BB Erzurumspor maçı öncesi flaş karar! Mesut Özil...

Hatta Belözoğlu, ilk yarının sonlarına doğru 10 kişi kalan 'de Mesut'la 2. devreye başlaması sebebiyle eleştirilmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan BB Erzurumspor maçı öncesi flaş karar! Mesut Özil...

MESUT'UN YERİNE İRFAN CAN

Fanatik'in haberine göre; 'a karşı orta sahayı dirençli tutmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, sağ kanatta ilk planda İrfan Can'ı düşünüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan BB Erzurumspor maçı öncesi flaş karar! Mesut Özil...

İkisinin birden 11'de olmasına sıcak bakmayan genç teknik adam, yıldız futbolcuyu hamle oyuncusu olarak sahaya sürmeyi düşünüyor.

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