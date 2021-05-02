Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan BB Erzurumspor maçı öncesi flaş karar! Mesut Özil...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda BB Erzurumspor'u konuk edecek. Zirve yarışı ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek şampiyonluk umudunu sürdürmek istiyor. Kanarya'da teknik sorumlu Emre Belözoğlu sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirirken, Mesut Özil ile ilgili flaş bir karar aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, pazartesi günü sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek.

Sarı-lacivertliler, kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak hem Beşiktaş'ı takibini sürdürmek hem de Galatasaray ile arasındaki puan farkını korumak istiyor.

Kanarya'da Erzurum maçı öncesi merak edilen konulardan biriyse Mesut Özil'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı oldu.

Sakatlıktan dönmesinin ardından Alanyaspor maçında ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Teknik direktör Emre Belözoğlu, BB Erzurumspor karşılaşması öncesi tek bir yerde formayı kime vereceği konusunda kararsızlık yaşıyor.

Belözoğlu'nun, Alanyaspor deplasmanında cezası sebebiyle oynamayan İrfan Can Kahveci ile onun yokluğunda Akdeniz ekibine karşı ilk 11'de görev alan Mesut Özil arasında henüz kesin bir tercih yapmadığı öğrenildi.

İrfan'ın cezası sonrası iyileşir iyileşmez 11'e giren Mesut, Alanya sınavının 64. dakikasında oyundan alınmıştı.

Hatta Belözoğlu, ilk yarının sonlarına doğru 10 kişi kalan Fenerbahçe'de Mesut'la 2. devreye başlaması sebebiyle eleştirilmişti.