01 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den çarpıcı istatistik!

Mesut Özil'den çarpıcı istatistik!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

'nin yıldız oyuncusu , maçında kaydettiği istatistiklerle dikkat çekti. Özil, birçok veride önde çıkarak takımın lideri konumunda yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Sakatlığının son bulmasının ardından karşılaşması ile formasına kavuşan , 65 dakika sahada kaldı. Yerini -'e bırakan tecrübeli futbolcu, 7 bin 693 metre koşarak sahada en fazla koşan oyunculardan biri oldu.

Yüksek şiddetli koşularda 696 metre ve 39 koşu ile ile birlikte takımın lideri konumuna ulaşan Mesut Özil, ayrıca 26 isabetli pas ve yüzde 81 yüzde ile 'den sonra takımın en isabetli pas yüzdesine sahip ikinci oyuncusu oldu. Yıldız oyuncu, pas mesafelerine de bakıldığında teknik direktör 'nun tercih ettiği oyun planına uygun olarak, pas uzunluğunda 13,2 metre ile ile birlikte sahanın lideri.

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