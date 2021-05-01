Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den çarpıcı istatistik!
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Alanyaspor maçında kaydettiği istatistiklerle dikkat çekti. Özil, birçok veride önde çıkarak takımın lideri konumunda yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)
Sakatlığının son bulmasının ardından Aytemiz Alanyaspor karşılaşması ile formasına kavuşan Mesut Özil, 65 dakika sahada kaldı. Yerini Osayi-Samuel'e bırakan tecrübeli futbolcu, 7 bin 693 metre koşarak sahada en fazla koşan oyunculardan biri oldu.
Yüksek şiddetli koşularda 696 metre ve 39 koşu ile Sosa ile birlikte takımın lideri konumuna ulaşan Mesut Özil, ayrıca 26 isabetli pas ve yüzde 81 yüzde ile Serdar Aziz'den sonra takımın en isabetli pas yüzdesine sahip ikinci oyuncusu oldu. Yıldız oyuncu, pas mesafelerine de bakıldığında teknik direktör Emre Belözoğlu'nun tercih ettiği oyun planına uygun olarak, pas uzunluğunda 13,2 metre ile Pelkas ile birlikte sahanın lideri.
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