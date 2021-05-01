01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Nazım Sangare idmanda...
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında sahasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ve Nazım Sangare düz koşu yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)
Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.
Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından aktif dinlenmeye yönelik yapılan çalışmalarla antrenman tamamlandı.
Altay Bayındır ve Nazım Sangare bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamlarken; Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar'ın tedavilerine devam edildi.
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