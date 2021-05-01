01 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Nazım Sangare idmanda...

Altay Bayındır ve Nazım Sangare idmanda...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

Spor Toto 'in 39. haftasında sahasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan ve düz koşu yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

'in 39. haftasında , 'la oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Futbol A Takım Direktörü yönetiminde 'nde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından aktif dinlenmeye yönelik yapılan çalışmalarla antrenman tamamlandı.

ve bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamlarken; ve 'ın tedavilerine devam edildi.

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