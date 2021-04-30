30 Nisan 2021, Cuma

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Jan Vesely'e EuroLeague'den ceza!

EuroLeague'den Vesely'e ceza!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 30.04.2021

, 'nun yıldız oyuncusu Jan 'e para cezası verdiğini açıkladı. Vesely'nin 'hakemlere karşı saygısızlık' yaptığı için cezanın verildiği duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika haberleri ()

, play-off'larının 3. maçında meydana gelen olaylarla ilgili disiplin cezasını açıkladı.

'nun yıldızı Jan , maçında 'hakem ekibine karşı saygısızlık eylemleri' nedeniyle 4 bin 500 Euro para cezasına çarptırıldı.

Sarı-lacivertlilerin 85-68 kaybettiği maçta Vesely, bir karara itiraz ettikten sonra teknik faul almış ve toplam beş faulle oyun dışı kalmıştı.

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