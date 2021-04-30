Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kural hatası itirazı! TFF'ye başvuru yapılacak
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynanan maçta Enner Valencia'nın iptal edilen penaltısıyla ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, penaltı iptalinin kural hatası olduğunu belirterek maçın tekrarlanması için TFF'ye başvuracaklarını duyurdu.
Fenerbahçe, oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında meydana gelen bir pozisyonla ilgili olarak resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı. Açıklamada, mücadelenin ilk yarısında Enner Valencia'nın pozisyonunda çalınan penaltı kararının daha sonra VAR kararıyla ofsayt dolayısıyla iptalinin açık bir kural ihlali olduğu vurgulandı. Bu sebepten dolayı gün içerisinde TFF'ye maçın tekrarı için başvuruda bulunulacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Futbol A Takımımızın maçlarında, bu sene yaşadığımız ve aleyhimize olan açıklanamaz kararlara, dün gece itibarıyla bir yenisi daha eklenmiştir.
Süper Ligin 38.haftasında, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığımız maçın 27.dakikasında, oyuncumuz Enner Valencia'ya ceza sahasında yapılan hareket sonucu maçın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı vermiş; hemen ardından VAR uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal edilmiştir.
Penaltı kararının iptali, dünya genelinde futbolun kurallarını belirleyen IFAB'ın ilgili maddelerinin açık bir ihlalidir.
Söz konusu hatanın hakem değil kural hatası olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şekilde ortadadır.
Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na gereken başvurular gün içerisinde yapılacaktır.
Sezon başından itibaren kritik hatalarla maç sonuçlarımıza yapılan açık etkinin, bu son kararla geri dönülemez bir boyuta taşındığını vurguluyor; tüm camiamızın sabrını zorlayan bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig