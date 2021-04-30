30 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kural hatası itirazı! TFF'ye başvuru yapılacak

F.Bahçe'den kural hatası itirazı! TFF'ye başvuru yapılacak
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 Giriş Tarihi: 30.04.2021

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, ile oynanan maçta 'nın iptal edilen penaltısıyla ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, penaltı iptalinin kural hatası olduğunu belirterek maçın tekrarlanması için 'ye başvuracaklarını duyurdu.

, oynanan Aytemiz maçında meydana gelen bir pozisyonla ilgili olarak resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı. Açıklamada, mücadelenin ilk yarısında 'nın pozisyonunda çalınan penaltı kararının daha sonra VAR kararıyla ofsayt dolayısıyla iptalinin açık bir kural ihlali olduğu vurgulandı. Bu sebepten dolayı gün içerisinde 'ye maçın tekrarı için başvuruda bulunulacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" maçlarında, bu sene yaşadığımız ve aleyhimize olan açıklanamaz kararlara, dün gece itibarıyla bir yenisi daha eklenmiştir.

Süper Ligin 38.haftasında, ile oynadığımız maçın 27.dakikasında, oyuncumuz Enner Valencia'ya ceza sahasında yapılan hareket sonucu maçın orta hakemi penaltı kararı vermiş; hemen ardından VAR uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal edilmiştir.

Penaltı kararının iptali, dünya genelinde futbolun kurallarını belirleyen IFAB'ın ilgili maddelerinin açık bir ihlalidir.

Söz konusu hatanın hakem değil kural hatası olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şekilde ortadadır.

Konuyla ilgili 'na gereken başvurular gün içerisinde yapılacaktır.

Sezon başından itibaren kritik hatalarla maç sonuçlarımıza yapılan açık etkinin, bu son kararla geri dönülemez bir boyuta taşındığını vurguluyor; tüm camiamızın sabrını zorlayan bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
EuroLeague'den Vesely'e ceza! EuroLeague'den Vesely'e ceza!
İptal edilen penaltıda karar doğru mu? Usta isim yorumladı İptal edilen penaltıda karar doğru mu? Usta isim yorumladı
Maç sonrası olay sözler! Mesut Özil'i oynatmak yanlıştı Maç sonrası olay sözler! "Mesut Özil'i oynatmak yanlıştı"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör