Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de gidecek ve geleceklerin listesi hazırlandı! İşte o isimler...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda önemli bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, lider Beşiktaş ile puan farkını 3'e indirdi. Erol Bulut'un ardından takımın başına geçen Emre Belözoğlu, bazı isimlerin biletini kesti. Gelecek sezonda şampiyon olamasa dahi Avrupa'da mücadele etmeyi kafasına koyan Kanarya, performansından memnun olmadığı futbolcuların yerine bomba isimleri transfer edecek. İşte sarı lacivertlilerin listesi... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor.
Sarı-lacivertliler öncelikle bu sezon bekleneni veremeyen isimlerle yollarını ayıracak. Bu isimlerin başında ise Samatta geliyor.
Verilen tüm şansları kullanamayan Tanzanyalı golcüye kulüp arandığı gelen haberler arasında...
Belçika'dan Brugge ile temasların sürdüğü belirtiliyor. Cisse'nin de sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen yönetim, Lemos'u da gönderecek.
Bu oyuncuların yerine ise 3 marka isim alınması hedefleniyor.
Forvet hattına Olivier Giroud ve Moussa Meraga için girişimler devam ediyor.
İngiliz basını, Chelsea ile sözleşmesi bitecek olan Giroud'un sarı-lacivertli takımın radarında olduğunu yazarken, ikna için Mesut Özil'in de devrede olduğunu duyurdu.
Portekiz medyası ise Marega için en güçlü olasılığın Fenerbahçe olduğunu belirtiliyor.
Savunmaya ise Tisserand'ın yerine Yerry Mina düşünülüyor. Kolombiyalı stoper için Everton'a kiralama teklifi sunulacağı konuşuluyor. (Fotomaç)
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