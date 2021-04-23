23 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de gidecek ve geleceklerin listesi hazırlandı! İşte o isimler...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda önemli bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, lider Beşiktaş ile puan farkını 3'e indirdi. Erol Bulut'un ardından takımın başına geçen Emre Belözoğlu, bazı isimlerin biletini kesti. Gelecek sezonda şampiyon olamasa dahi Avrupa'da mücadele etmeyi kafasına koyan Kanarya, performansından memnun olmadığı futbolcuların yerine bomba isimleri transfer edecek. İşte sarı lacivertlilerin listesi... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de gidecek ve geleceklerin listesi hazırlandı! İşte o isimler...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

Şampiyonluk mücadelesini sürdüren bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de gidecek ve geleceklerin listesi hazırlandı! İşte o isimler...

Sarı-lacivertliler öncelikle bu sezon bekleneni veremeyen isimlerle yollarını ayıracak. Bu isimlerin başında ise geliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de gidecek ve geleceklerin listesi hazırlandı! İşte o isimler...

Verilen tüm şansları kullanamayan Tanzanyalı golcüye kulüp arandığı gelen haberler arasında...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de gidecek ve geleceklerin listesi hazırlandı! İşte o isimler...

'dan Brugge ile temasların sürdüğü belirtiliyor. Cisse'nin de sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen yönetim, Lemos'u da gönderecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de gidecek ve geleceklerin listesi hazırlandı! İşte o isimler...

Bu oyuncuların yerine ise 3 marka isim alınması hedefleniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de gidecek ve geleceklerin listesi hazırlandı! İşte o isimler...

Forvet hattına ve için girişimler devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de gidecek ve geleceklerin listesi hazırlandı! İşte o isimler...

İngiliz basını, ile sözleşmesi bitecek olan Giroud'un sarı-lacivertli takımın radarında olduğunu yazarken, ikna için 'in de devrede olduğunu duyurdu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de gidecek ve geleceklerin listesi hazırlandı! İşte o isimler...

medyası ise Marega için en güçlü olasılığın olduğunu belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de gidecek ve geleceklerin listesi hazırlandı! İşte o isimler...

Savunmaya ise Tisserand'ın yerine düşünülüyor. Kolombiyalı stoper için 'a kiralama teklifi sunulacağı konuşuluyor. (Fotomaç)

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