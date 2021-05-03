03 Mayıs 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Fenerbahçe Erzurumspor maçı CANLI ANLATIM

Fenerbahçe - BB Erzurumspor | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 Giriş Tarihi: 03.05.2021

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe ile BB Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Ligde son haftalara girilirken şampiyonluk umutlarını sürdürmek isteyen sarı lacivertliler, bu maçı kazanmak istiyor. Öte yandan Erzurum ekibi adına, ligde kalmak için bu mücadele son fırsatlardan bir tanesi. İşte Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımı...

'de heyecan devam ediyor. 39. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Harun, Ozan,Tisserand, , Sosa, , , , Pelkas, .

ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Omolo, Obertan, Novikovas, Cenk, Oltan

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle ile yapılacak maçta forma giyemedi. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan , , ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı , takımdaki yerlerini alamadı.

7 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde , Dimitrios Pelkas, , , , Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 40. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

MAÇTAN DAKİKALAR
1' Erzurumsporlu Gökhan'ın eline çarpan top için bir VAR incelemesi yapıldı ve hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi.

5' GOL! Sosa penaltıyı gole çevirdi ve bu sezon Süper Lig'deki 4. golünü attı.

6' İrfan Can'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Mesut Özil'in içeriye çevirmek istediği topu savunma uzaklaştırdı.

7' Mesut'un pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Mert Hakan, dar açıdan vuruşunu yaptı. Top kaleci Szumski'de kaldı.

11' GOL! İrfan Can'ın harika pasıyla savunmanın arkasına sarkan Valencia, kaleciden de sıyrılıp topu ağlara gönderdi.

13' GOL! Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Valencia'nın pasıyla penaltının sağında topla buluşan Pelkas, tek vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

25' Obertan'ın sağ kanattan yerden ortasında Tisserand kritik bir hamle yaparak topu kornere gönderdi.

39. dakikada Valencia'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Pelkas yerden sert vurdu ancak savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.

55' Sağ kanattan Ozan'ın içeriye çevirdiği topa , gelişine şık bir vuruş yaptı. Savunamdan seken top kornere gitti.

67' Mesut'un pasıyla ceza sahasının dışında topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda top üstten dışarıya gitti.

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