Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Giroud gelişmesi! Mesut Özil devrede...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, bu sezon mutlu sona ulaşamasa dahi gelecek yıl Avrupa'da mücadele etme planları yapıyor. Bu kapsamda bir yandan planlamalarını sürdüren sarı lacivertliler, gelecek sezon golcü işini sürprize bırakmak istemiyor. Kanarya deneyimli ve başarılı bir forvetle sezona başlamayı hesaplıyorken flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Sarı-Lacivertlilerin gelecek sezon kadrosunda görmek istediği isimlerin başında gelen Olivier Grioud'da flaş bir gelişme yaşandı.

Fransız golcünün, Chelsea ile haziran ayında sona erecek sözleşmesini yenilemeyeceği açıklandı.

2021-22'de yer almayı hedeflediği Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadroyla sahaya çıkmayı planlayan F.Bahçe, 34 yaşındaki golcü için tüm şartları zorluyor.