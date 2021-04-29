29 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Giroud gelişmesi! Mesut Özil devrede...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, bu sezon mutlu sona ulaşamasa dahi gelecek yıl Avrupa'da mücadele etme planları yapıyor. Bu kapsamda bir yandan planlamalarını sürdüren sarı lacivertliler, gelecek sezon golcü işini sürprize bırakmak istemiyor. Kanarya deneyimli ve başarılı bir forvetle sezona başlamayı hesaplıyorken flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Giroud gelişmesi! Mesut Özil devrede...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.04.2021

Sarı-Lacivertlilerin gelecek sezon kadrosunda görmek istediği isimlerin başında gelen 'da flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Giroud gelişmesi! Mesut Özil devrede...

Fransız golcünün, ile haziran ayında sona erecek sözleşmesini yenilemeyeceği açıklandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Giroud gelişmesi! Mesut Özil devrede...

2021-22'de yer almayı hedeflediği 'nde güçlü bir kadroyla sahaya çıkmayı planlayan F.Bahçe, 34 yaşındaki golcü için tüm şartları zorluyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Giroud gelişmesi! Mesut Özil devrede...

'den takım arkadaşı olan 'in de bu transferde devreye girdiği iddia ediliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş Giroud gelişmesi! Mesut Özil devrede...

Bonservisi elinde olacak tecrübeli futbolcu için devi 'in de devrede olduğu belirtilirken, kaynaklı birçok sitede; Giroud konusunda en ciddi teklifin F.Bahçe'den geldiği yazıyor. (Fotomaç)

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