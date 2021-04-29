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FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş gelişme! Mesut Özil...

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Mesut Özil...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

'in 38. haftasında , deplasmanda Aytemiz ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, maç eksiğiyle lider 'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. 'da Alanyaspor maçı öncesi yıldız futbolcu 'in forma hasreti de son buluyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

'de sakatlığını atlatan , 'nun şans vermesi halinde 56 gün sonra bugün sarı-lacivertli formayla maça çıkacak.

Yıldız futbolcu, 4 Mart'taki maçının 67. dakikasında sakatlanıp, oyundan çıkmıştı.

Mesut'un, 4 Mart tarihinden beri yaşadığı forma hasretinin karşılaşmasında son bulması bekleniyor.

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