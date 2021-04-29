29 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş gelişme! Mesut Özil...
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, maç eksiğiyle lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Kanarya'da Alanyaspor maçı öncesi yıldız futbolcu Mesut Özil'in forma hasreti de son buluyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Mesut Özil, Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde 56 gün sonra bugün sarı-lacivertli formayla maça çıkacak.
Yıldız futbolcu, 4 Mart'taki Antalyaspor maçının 67. dakikasında sakatlanıp, oyundan çıkmıştı.
Mesut'un, 4 Mart tarihinden beri yaşadığı forma hasretinin Alanyaspor karşılaşmasında son bulması bekleniyor.
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