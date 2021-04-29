29 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Alanyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!

Alanyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

'de 38. hafta maçında Aytemiz ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadelenin VAR hakemi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Zirve yarışında hata yapmak istemeyen , deplasmanda 'a konuk olacak.

Zorlu mücadelenin VAR hakemi de duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Alanyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Halil Umut Meler oldu.

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