29 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Alanyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de 38. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Kritik mücadelenin VAR hakemi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)
Zirve yarışında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.
Zorlu mücadelenin VAR hakemi de duyuruldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Alanyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Halil Umut Meler oldu.
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