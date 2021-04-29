Son dakika spor haberi: Alanyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!

Zirve yarışında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.

Zorlu mücadelenin VAR hakemi de duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Alanyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Halil Umut Meler oldu.

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