29 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu açıkladı! Önce şampiyonluk sonra imza...

Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevinin ardından teknik sorumlu konumuna da gelen Emre Belözoğlu, takıma olumlu yönde etki etti. Futbolcular her fırsatta hocalarından memnun olduklarını ifade ederken, başta başkan Ali Koç olmak üzere yönetim de genç teknik adama için güven mesajları verdi. Sarı lacivertli kulüpte geleceği merakla beklenen Belözoğlu'nun yakın çevresine flaş bir açıklama yaptığı öğrenildi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu açıkladı! Önce şampiyonluk sonra imza...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.04.2021

Teknik adamlık koltuğunda çok başarılı bir performans gösteren ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu açıkladı! Önce şampiyonluk sonra imza...

Başkanı 'un yeni sezonda da devam etmeyi düşündüğü genç hocanın yakın çevresine, "Şu an geleceğimi değil sadece şampiyonluğu düşünüyorum. Kupayı kaldıralım, benim imzam sorun olmaz" dediği belirlendi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu açıkladı! Önce şampiyonluk sonra imza...

Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertli yönetim sezonun kalan bölümünde ortaya çok kötü bir tablo çıkmaması halinde 'na 1+1 yıllık yeni bir sözleşme teklif edecek.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu açıkladı! Önce şampiyonluk sonra imza...

taraftarlar da sosyal medyada yaptıkları yorumlarda genç teknik adama çok büyük bir destek veriyor. ()

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