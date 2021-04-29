Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu açıkladı! Önce şampiyonluk sonra imza...
Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevinin ardından teknik sorumlu konumuna da gelen Emre Belözoğlu, takıma olumlu yönde etki etti. Futbolcular her fırsatta hocalarından memnun olduklarını ifade ederken, başta başkan Ali Koç olmak üzere yönetim de genç teknik adama için güven mesajları verdi. Sarı lacivertli kulüpte geleceği merakla beklenen Belözoğlu'nun yakın çevresine flaş bir açıklama yaptığı öğrenildi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Teknik adamlık koltuğunda çok başarılı bir performans gösteren Emre Belözoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni sezonda da devam etmeyi düşündüğü genç hocanın yakın çevresine, "Şu an geleceğimi değil sadece şampiyonluğu düşünüyorum. Kupayı kaldıralım, benim imzam sorun olmaz" dediği belirlendi.
Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertli yönetim sezonun kalan bölümünde ortaya çok kötü bir tablo çıkmaması halinde Emre Belözoğlu'na 1+1 yıllık yeni bir sözleşme teklif edecek.
Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medyada yaptıkları yorumlarda genç teknik adama çok büyük bir destek veriyor. (Takvim)
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