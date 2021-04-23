23 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Becedek hayatını kaybetti!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu hayatını kaybetti!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

1962-64 yılları arasında forması giyen eski futbolcu vefat etti. Sarı lacivertli kulüp resmi hesabından bir mesaj yayımladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

'nin eski futbolcularından , vefat etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "1962-64 yıllarında formamızı giyen, 1963-64 sezonundaki şampiyon kadromuzda yer alan eski futbolcularımızdan Tuncay Becedek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tuncay Becedek'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü! Özil ve Gökhan... Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü! Özil ve Gökhan...
CSKA Moskova-F.Bahçe Beko | CANLI CSKA Moskova-F.Bahçe Beko | CANLI
Mesut Özil'den alkışlanacak hareket! Mesut Özil'den alkışlanacak hareket!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör