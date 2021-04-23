23 Nisan 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Becedek hayatını kaybetti!
1962-64 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu Tuncay Becedek vefat etti. Sarı lacivertli kulüp resmi hesabından bir mesaj yayımladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Tuncay Becedek, vefat etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "1962-64 yıllarında formamızı giyen, 1963-64 sezonundaki şampiyon kadromuzda yer alan eski futbolcularımızdan Tuncay Becedek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tuncay Becedek'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Gençlerbirliği - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Gs maçı)
- Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika haberleri: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma namazına gidilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı cuma namazı kararını açıkladı!
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölümde neler yaşandı?
- Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig