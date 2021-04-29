Gelecek sezon için planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de forvet mevkisi kadar savunma hattına da yapılacak takviyeler gündemde. Sarı lacivertliler, sezon başında kadroya dahil olan ve beklenen katkıyı sağlayamayan Marcel Tisserand ile yollarını ayırmayı planlıyor. Kanarya oyuncuya kulüp ararken Fransa'dan flaş bir talip çıktı. İşte Fransız oyuncuya talip olan o kulüp ve teklif edilen rakam... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Savunmada yaptığı hatalar sonrası formasını kaptıran Marcel Tisserand'la ilgili karar sezon sonunda verilecek. Yeni bir stoper alınması halinde 28 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrılması ihtimaller arasında. Fransa doğumlu stoper için bu ülkeden 1-2 takımın nabız yokladığı öğrenilirken, tekliflerin 2-3 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor.

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