29 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu Alanyaspor'u bu taktikle devirecek! En güçlü olduğu yerden...

Belözoğlu'dan sürpriz taktik! İşte Fener'in Alanya kuşatması...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kanarya'nın şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü yok. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Emre , maç öncesinde sisteminin belirledi. Genç teknik adam Alanyaspor'u en güçlü olduğu yerden burmayı planlıyor. İşte Belözoğlu'nun Alanya planı... | Son dakika spor haberi ()

Fenerbahçe sezonun ilk yarısında mağlup ettiği Alanyaspor ile bugün deplasmanda çok kritik bir maça çıkacak. Sarı-lacivertlilerin ekibiyle oynadığı ilk karşılaşma sonrasında ortaya çıkan istatistikler dolayısıyla teknik adamlar ile arasında gerginlik yaşanmıştı. Fenerbahçe maçı 2-1 kazanırken, Atan maç sonunda 'Fenerbahçe böyle oynamaz' diyerek 'a mesaj göndermişti

'MUTLAKA RAKİP KALEYE YAKIN OYNAYIN'

Bulut ise Alanya'nın hocasına 'Skora baksın' yanıtını vermişti. Söz konusu maçta topla oynama istatistiği yüzde 70'e 30 Alanyaspor lehineydi. Sabah'ın haberine göre Emre ise bugün Alanya karşısında topa sahip olan ve rakip ceza sahasına yakın oynayan bir taktikle sahada olacak. Belözoğlu, antrenmanlarda da oyuncularına sık sık "Rakip ön alan baskısını çok yoğun yapacak. Ancak topa sahip olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" uyarıları yaptı ve maçta stratejilerine mutlaka bağlı kalmalarını istedi.

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