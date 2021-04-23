Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'a yanıt!

"AYKUT KOCAMAN İLE AĞABEY-KARDEŞ İLİŞKİM VAR"

Aykut hocayla 3 Temmuz'da kader birlikteliği yaptık. Camiamızın efsane futbolcusuydu. Teknik adam olarak şampiyonluk yaşadı. Kendisiyle iyi diyaloğum vardır, birçok konuda da kendisiyle fikir alışverişim olur. Maçın bitmesine 17-18 saniye kalmış onunla yan yana gidip kendi fikirlerimle alakalı bir şey söylediğimde bunu bir tarafa çekmek veya konuşmak doğru değil. Buna cevap vermek de doğru değil. Bunu görüp geçeceğiz. Bunlar futbolda belki Türkiye'de görülmemiş şeylerdir ama ben her teknik adamın yanına gidip oyunu konuşabilirim, zaten böyle de olmalıdır. Her teknik adamın oyunu, oyunun nasıl gittiğini, nasıl geliştiğini oyunla alakalı kendi arasında konuşmalar yapmasında hiçbir problem görmüyorum. Her maç yaşayacağım bir şey değildir zaten, Aykut Kocaman özelinde ağabey-kardeşlik ilişkimden dolayıdır ama konuştuğumuz şey oyun üzerinedir.