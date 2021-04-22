22 Nisan 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil geri dönüyor!

Fenerbahçe'de Mesut Özil geri dönüyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

'de lider 'ın 3 puan gerisinde yer alan ve şampiyonluk ümitlerini koruyan 'de sevinci yaşanıyor. Sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan yıldız oyuncunun, teknik sorumlu 'yla görüştüğü ve oynamak istediğini ifade ettiği öğrenildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri ( haberi)

'de sevinci yaşanıyor.

Sarı lacivertlilerin, ligin 28. haftasında oynadığı maçında ayak bileğinden sakatlanan ve uzun bir süre formasından uzak kalan yıldız oyuncunun mücadelesinde kadroda olması bekleniyor.

Sakatlığını tamamen atlatan ve idmanlarda klas oyununu ortaya koyan Özil'in, 'ndan forma istediği belirtildi.

Teknik sorumlu Belözoğlu'nun da Kasımpaşa karşılaşmasında Mesut Özil'i son 15 dakikada sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

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