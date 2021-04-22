22 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil geri dönüyor!
Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde yer alan ve şampiyonluk ümitlerini koruyan Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci yaşanıyor. Sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan yıldız oyuncunun, teknik sorumlu Emre Belözoğlu'yla görüştüğü ve oynamak istediğini ifade ettiği öğrenildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci yaşanıyor.
Sarı lacivertlilerin, ligin 28. haftasında oynadığı Antalyaspor maçında ayak bileğinden sakatlanan ve uzun bir süre formasından uzak kalan yıldız oyuncunun Kasımpaşa mücadelesinde kadroda olması bekleniyor.
Sakatlığını tamamen atlatan ve idmanlarda klas oyununu ortaya koyan Özil'in, Emre Belözoğlu'ndan forma istediği belirtildi.
Teknik sorumlu Belözoğlu'nun da Kasımpaşa karşılaşmasında Mesut Özil'i son 15 dakikada sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.
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