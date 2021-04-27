Fenerbahçe'de planlar tepetaklak! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu rüzgarı esiyor. Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle yeniden şampiyonluk yarışının içine girmeyi başaran Sarı-Lacivertliler, başarılı teknik adamın takımın başında olduğu 5 maçta da birçok istatistikte Süper Lig'in lideri olmayı başardı.