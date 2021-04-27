27 Nisan 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de planlar tepetaklak! Emre Belözoğlu...

Spor Toto Süper Lig'de bitime 5 hafta kala Fenerbahçe lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Emre Belözoğlu sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu olarak görev almaya başladıktan sonra 5 maça çıkarken, 4 galibiyet 1 beraberlik alarak takımda bir hava yakaladı. Kanarya'da 40 yaşındaki çalıştırıcının bu performansı göstermesi, planları da tepetaklak etti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de planlar tepetaklak! Emre Belözoğlu...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.04.2021

'de rüzgarı esiyor. Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle yeniden şampiyonluk yarışının içine girmeyi başaran Sarı-Lacivertliler, başarılı teknik adamın takımın başında olduğu 5 maçta da birçok istatistikte 'in lideri olmayı başardı.

Fenerbahçe'de planlar tepetaklak! Emre Belözoğlu...

PLANLAR BAMBAŞKAYDI…

İşte 'nun bu başarısı Başkan Ali Koç'un planlarını altüst etti. Başkan Koç sezon sonunda tüm teknik ekibi değiştirerek yabancı bir teknik adam getirmeyi planlıyordu.

Fenerbahçe'de planlar tepetaklak! Emre Belözoğlu...

İSTATİSTİKLERİ ALTÜST ETTİ

Ancak 'nun istatistikleri altüst eden performansı Başkan Koç'u yeniden düşünmeyi sevketti. Kalan maçlardaki performansına bakılarak Emre ile devam edip edilmeyeceğine bakılacak.

Fenerbahçe'de planlar tepetaklak! Emre Belözoğlu...

KALMA İHTİMALİ YÜKSEK

Taraftar ve camiadan da büyük destek alan 'nun yeni sezonda takımın başında kalma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Kadıköy'de rüzgar Belözoğlu'nun arkasından esiyor. (Takvim)

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