Fenerbahçe'de planlar tepetaklak! Emre Belözoğlu...
Spor Toto Süper Lig'de bitime 5 hafta kala Fenerbahçe lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Emre Belözoğlu sarı-lacivertlilerde teknik sorumlu olarak görev almaya başladıktan sonra 5 maça çıkarken, 4 galibiyet 1 beraberlik alarak takımda bir hava yakaladı. Kanarya'da 40 yaşındaki çalıştırıcının bu performansı göstermesi, planları da tepetaklak etti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu rüzgarı esiyor. Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle yeniden şampiyonluk yarışının içine girmeyi başaran Sarı-Lacivertliler, başarılı teknik adamın takımın başında olduğu 5 maçta da birçok istatistikte Süper Lig'in lideri olmayı başardı.
PLANLAR BAMBAŞKAYDI…
İşte Emre Belözoğlu'nun bu başarısı Başkan Ali Koç'un planlarını altüst etti. Başkan Koç sezon sonunda tüm teknik ekibi değiştirerek yabancı bir teknik adam getirmeyi planlıyordu.
İSTATİSTİKLERİ ALTÜST ETTİ
Ancak Emre Belözoğlu'nun istatistikleri altüst eden performansı Başkan Koç'u yeniden düşünmeyi sevketti. Kalan maçlardaki performansına bakılarak Emre ile devam edip edilmeyeceğine bakılacak.
KALMA İHTİMALİ YÜKSEK
Taraftar ve camiadan da büyük destek alan Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda takımın başında kalma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Kadıköy'de rüzgar Belözoğlu'nun arkasından esiyor. (Takvim)
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