Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında ilginç diyalog! Emre Belözoğlu ile Kasımpaşa yedek kulübesi arasında gerginlik...
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa zirveyi ve düşme hattını yakından ilgilendiren bir maça çıktı. Fenerbahçe zorlu mücadeleyi 3-2 kazandı. Maç esnasında Emre Belözoğlu ile Kasımpaşa analizcisi arasında gergin anlar yaşandı. İşte o diyalog...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde ligde ikinci sıraya yerleşti.
Maçın bitiş düdüğünün ardından ise yedek kulübeleri önünde bir gerginlik yaşandı.
Sabah'ta yer alan habere göre mücadelenin son dakikalarında Fenerbahçe'nin oyuncu değişikliği sırasında Kasımpaşa analizcisi Barış Kanbak, teknik direktör Emre Belözoğlu'na dönerek, "Hocam, Fırat Aydınus'u da değiştir" ifadesini kullandığı öğrenildi.
Belözoğlu da maç bitiminde, "Ben futbolcu değilim, kes sesini" diye çıkışırken, bir anda tansiyon yükseldi. Araya Kasımpaşa idarecisi Serkan Reçber'in girmesiyle olay sonlandı.
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