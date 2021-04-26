26 Nisan 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında ilginç diyalog! Emre Belözoğlu ile Kasımpaşa yedek kulübesi arasında gerginlik...

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa zirveyi ve düşme hattını yakından ilgilendiren bir maça çıktı. Fenerbahçe zorlu mücadeleyi 3-2 kazandı. Maç esnasında Emre Belözoğlu ile Kasımpaşa analizcisi arasında gergin anlar yaşandı. İşte o diyalog...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında ilginç diyalog! Emre Belözoğlu ile Kasımpaşa yedek kulübesi arasında gerginlik...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 Giriş Tarihi: 26.04.2021

, 'in 37. haftasında sahasında konuk ettiği 'yı 3-2 mağlup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında ilginç diyalog! Emre Belözoğlu ile Kasımpaşa yedek kulübesi arasında gerginlik...

Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından lider 'ın 3 puan gerisinde ligde ikinci sıraya yerleşti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında ilginç diyalog! Emre Belözoğlu ile Kasımpaşa yedek kulübesi arasında gerginlik...

Maçın bitiş düdüğünün ardından ise yedek kulübeleri önünde bir gerginlik yaşandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında ilginç diyalog! Emre Belözoğlu ile Kasımpaşa yedek kulübesi arasında gerginlik...

'ta yer alan habere göre mücadelenin son dakikalarında 'nin oyuncu değişikliği sırasında analizcisi , teknik direktör 'na dönerek, "Hocam, 'u da değiştir" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında ilginç diyalog! Emre Belözoğlu ile Kasımpaşa yedek kulübesi arasında gerginlik...

Belözoğlu da maç bitiminde, "Ben futbolcu değilim, kes sesini" diye çıkışırken, bir anda tansiyon yükseldi. Araya idarecisi 'in girmesiyle olay sonlandı.

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