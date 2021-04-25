25 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Dört gözle bekleniyordu! Fenerbahçe'ye Marega şoku

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Moussa Marega ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilere, sezon sonu sözleşmesi bitecek Mali'li futbolcudan kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Dört gözle bekleniyordu! Fenerbahçe'ye Marega şoku
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

Spor Toto Süper Lig'de bitime sayılı haftalar kala şampiyonluğu hedefleyen 'ye gözdesi 'dan kötü haber geldi.

Son dakika transfer haberi: Dört gözle bekleniyordu! Fenerbahçe'ye Marega şoku

Transfer girişimlerini sürdüren sarı lacivertlilerde Marega şoku yaşanıyor.

Son dakika transfer haberi: Dört gözle bekleniyordu! Fenerbahçe'ye Marega şoku

ARAP BASININDAN FLAŞ İDDİA!

Sezon sonunda Porto ile sözleşmesi sona erecek 'nın ile görüştüğü iddiaları gündeme gelirken, Arap basınından flaş bir gelişme okuyuculara aktarıldı.

Son dakika transfer haberi: Dört gözle bekleniyordu! Fenerbahçe'ye Marega şoku

Sarı lacivertlilerin ilgisinin olduğu bilinen Marega'nın, rotasını Al Hilal'e çevirebileceği kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Dört gözle bekleniyordu! Fenerbahçe'ye Marega şoku

3 YILLIK 15 MİLYON

Bununla beraber Al Hilal yönetiminin yıldız futbolcuya 3 yıllık 15 milyon euro maaş önerdiği dile getirildi.

Son dakika transfer haberi: Dört gözle bekleniyordu! Fenerbahçe'ye Marega şoku

Ayrıca Marega'nın menajerinin Al Hilal başkanıyla pazarlık aşamasında olduğu ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Dört gözle bekleniyordu! Fenerbahçe'ye Marega şoku

Marega bu sezon toplamda 42 maça çıkarken 12 gol 5 asist üretti.

Son dakika transfer haberi: Dört gözle bekleniyordu! Fenerbahçe'ye Marega şoku

forvet hattında yaşadığı sıkıntıyı Marega ile çözmeyi planlıyordu.

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