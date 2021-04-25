Son dakika transfer haberi: Dört gözle bekleniyordu! Fenerbahçe'ye Marega şoku

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Moussa Marega ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilere, sezon sonu sözleşmesi bitecek Mali'li futbolcudan kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de bitime sayılı haftalar kala şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'ye gözdesi Moussa Marega'dan kötü haber geldi.

Transfer girişimlerini sürdüren sarı lacivertlilerde Marega şoku yaşanıyor.

ARAP BASININDAN FLAŞ İDDİA! Sezon sonunda Porto ile sözleşmesi sona erecek Moussa Marega'nın Fenerbahçe ile görüştüğü iddiaları gündeme gelirken, Arap basınından flaş bir gelişme okuyuculara aktarıldı.

Sarı lacivertlilerin ilgisinin olduğu bilinen Marega'nın, rotasını Al Hilal'e çevirebileceği kaydedildi.

3 YILLIK 15 MİLYON



Bununla beraber Al Hilal yönetiminin yıldız futbolcuya 3 yıllık 15 milyon euro maaş önerdiği dile getirildi.

Ayrıca Marega'nın menajerinin Al Hilal başkanıyla pazarlık aşamasında olduğu ifade edildi.