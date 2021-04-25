Son dakika transfer haberi: Dört gözle bekleniyordu! Fenerbahçe'ye Marega şoku
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Moussa Marega ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilere, sezon sonu sözleşmesi bitecek Mali'li futbolcudan kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de bitime sayılı haftalar kala şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'ye gözdesi Moussa Marega'dan kötü haber geldi.
Transfer girişimlerini sürdüren sarı lacivertlilerde Marega şoku yaşanıyor.
ARAP BASININDAN FLAŞ İDDİA!
Sezon sonunda Porto ile sözleşmesi sona erecek Moussa Marega'nın Fenerbahçe ile görüştüğü iddiaları gündeme gelirken, Arap basınından flaş bir gelişme okuyuculara aktarıldı.
Sarı lacivertlilerin ilgisinin olduğu bilinen Marega'nın, rotasını Al Hilal'e çevirebileceği kaydedildi.
3 YILLIK 15 MİLYON
Bununla beraber Al Hilal yönetiminin yıldız futbolcuya 3 yıllık 15 milyon euro maaş önerdiği dile getirildi.
Ayrıca Marega'nın menajerinin Al Hilal başkanıyla pazarlık aşamasında olduğu ifade edildi.
Marega bu sezon toplamda 42 maça çıkarken 12 gol 5 asist üretti.
Fenerbahçe forvet hattında yaşadığı sıkıntıyı Marega ile çözmeyi planlıyordu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Gs maçı)
- Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika haberleri: 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Cuma namazına gidilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı cuma namazı kararını açıkladı!
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig