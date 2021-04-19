Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını böyle değerlendirdi!

REHA KAPSAL - SEÇEBİLİRİZ!

Fenerbahçe ve Başakşehir'in oyun başlangıcı dengeliydi. İki takım da hem ön alan baskısı yapmak istedi hem de topa sahip olmak istedi. Burada özellikle Fenerbahçe yediği gole kadar oynadığı oyunla Başakşehir'in tuzağına düştü. Bir takım nasıl rakibi kendi oyun tarzına çekerse, rakip de buna uyarsa en büyük hataya düşmüş olur. Fenerbahçe de Başakşehir gibi temposuz hareketsiz, geriye pas yaparak oynadı.