25 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı öncesi Emre Belözoğlu: İnandığımız bir oyun var

Emre Belözoğlu: İnandığımız bir oyun var
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

'in 37. haftasında evinde 'yı konuk edecek. Mücadele öncesi teknik sorumlu maç öncesinde konuştu. Belözoğlu, "Doğru oyunla inşallah kazanan taraf olmak istiyoruz. İnandığımız bir oyun var, bütün oyuncular değerli. Bugün bu tercihler, başka bir maç farklı oyuncuları tercih edebiliriz." dedi.

'in 37. haftasında evinde 'yı konuk edecek. Mücadele öncesi teknik sorumlu değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI;

Rakiplerimize göre biraz daha dinlenme fırsatımız oldu. Geçen haftalarda olduğu gibi yine dersimize iyi çalıştık. Artık her maç, oynandıktan sonra diğer maçları baskılar halde. Doğru oyunla inşallah kazanan taraf olmak istiyoruz. İnandığımız bir oyun var, bütün oyuncular değerli. Bugün bu tercihler, başka bir maç farklı oyuncuları tercih edebiliriz. Daha fazla dinlenme ve çalışma fırsatı oldu. Dersimizi iyi çalıştığımızı düşünüyoruz. Rakip iyi bir takım. Kendi sahamızda doğru, inandığımız oyunla kazanan taraf olmak istiyoruz. 3 gün sonra başka bir kadro olabilir. Tüm oyuncularımız değerli.
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