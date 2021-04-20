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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de hesap haftası

Fenerbahçe'de hesap haftası
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.04.2021

Haftayı bay geçecek Fenerbahçe'nin gözü ve Galatasaray'ın maçlarında olacak. Lider Beşiktaş'ın bugün deplasmanında, Galatasaray'ın ise yarın derbisinde puan kaybetmesini bekleyecek sarı-lacivertlilerin bu gerçekleşirse şampiyonluk şansı daha artacak.

Haftayı bay geçecek Fenerbahçe'nin gözü ve Galatasaray'ın maçlarında olacak. Lider Beşiktaş'ın bugün deplasmanında, Galatasaray'ın ise yarın derbisinde puan kaybetmesini bekleyecek sarı-lacivertlilerin bu gerçekleşirse şampiyonluk şansı daha artacak. , 37. haftada ise sahasında Kasımpaşa ile oynayacak.
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