20 Nisan 2021, Salı
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Fenerbahçe'de hesap haftası
Haftayı bay geçecek Fenerbahçe'nin gözü Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçlarında olacak. Lider Beşiktaş'ın bugün Sivas deplasmanında, Galatasaray'ın ise yarın Trabzonspor derbisinde puan kaybetmesini bekleyecek sarı-lacivertlilerin bu gerçekleşirse şampiyonluk şansı daha artacak.
Haftayı bay geçecek Fenerbahçe'nin gözü Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçlarında olacak. Lider Beşiktaş'ın bugün Sivas deplasmanında, Galatasaray'ın ise yarın Trabzonspor derbisinde puan kaybetmesini bekleyecek sarı-lacivertlilerin bu gerçekleşirse şampiyonluk şansı daha artacak. Kanarya, 37. haftada ise sahasında Kasımpaşa ile oynayacak.
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