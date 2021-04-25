Sarı-lacivertliler sezonun devre arasında Attila Szalai, Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmış ve hem direkt 11 oynayabilen hem de geleceğe yatırım olan bu isimlerle önümüzdeki sezonlar için kadro iskeleti oluşturulmuştu.