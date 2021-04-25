25 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye kötü haber! Transferde 4 rakip birden...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. Ocak ayında kadrosuna kattığı Attila Szalai'nin yanına en az bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde gündeme alınan yıldız isme 4 talibin daha olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye kötü haber! Transferde 4 rakip birden...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.04.2021

Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda olan , gelecek sezon için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Transferde 4 rakip birden...

Sarı-lacivertliler sezonun devre arasında , Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmış ve hem direkt 11 oynayabilen hem de geleceğe yatırım olan bu isimlerle önümüzdeki sezonlar için kadro iskeleti oluşturulmuştu.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Transferde 4 rakip birden...

Szalai'nin yanına yine genç ve doğrudan oynayabilecek bir ismi kadroya katmak isteyen Kanarya, gündemine Dario Maresic'i almıştı.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Transferde 4 rakip birden...

Luiz Gustavo, Dimitrios Pelkas ve 'nin menajerlik şirketi Rogon'un oyuncusu olan 21 yaşındaki Avusturyalı stoperin taliplerinin çok olması ise yönetimi tedirgin ediyor.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Transferde 4 rakip birden...

2 FRANSIZ 2 ALMAN KULÜBÜ İSTİYOR

Takvim'in haberine göre Maresic için 2 Fransız ve 2 Alman kulübünün resmi girişimlere başladığı ifade ediliyor. Bu nedenle transferde elini çabuk tutmak 'nin çalışmalara hız vereceği belirlendi.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Transferde 4 rakip birden...

DARIO MARESIC KİMDİR?

29 Eylül 1999 tarihinde Avusturya'nın Graz kentinde dünyaya gelen Dario Maresic, futbola SV Frohnleiten altyapısında başladı.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Transferde 4 rakip birden...

Sturm Graz altyapısında da forma giyen Avusturyalı stoper, 2016 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Transferde 4 rakip birden...

Üç sezon Avusturya ekibinin formasını terleten 21 yaşındaki savunma oyuncusu, 2019 yılında 3 milyon Euro karşılığında Fransız ekibi Reims'e transfer oldu.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Transferde 4 rakip birden...

Hırvatistan vatandaşlığı da bulunan 1.83 boyundaki stoper, Avusturya U23 Milli Takımı ile çıktığı 21 maçta 1 gol attı.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Transferde 4 rakip birden...

Reims ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Maresic'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.

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