25 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından Emre Belözoğlu: Sezon sonuna kadar...

Emre Belözoğlu: Sezon sonuna kadar...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

'in 37. haftasında 'yı 3-2 mağlup efen 'de maçın ardından konuştu. Belözoğlu, "Mutluyum. İlk yarı için mutluyum, ikinci yarı için aynı şeyi düşünmüyorum. Topun bizde kalmasını istiyorum, ne olursa olsun. Sezon sonuna kadar bana verilen görev süresince, ben bunu yapmaya çalışacağım. Bu olunca istediğimiz oyun da çıkıyor." dedi. ()

'in 37. haftasında 'yı 3-2 mağlup efen 'de maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

Mutluyum. İlk yarı için mutluyum, ikinci yarı için aynı şeyi düşünmüyorum. Topun bizde kalmasını istiyorum, ne olursa olsun. Sezon sonuna kadar bana verilen görev süresince, ben bunu yapmaya çalışacağım. Bu olunca istediğimiz oyun da çıkıyor.

Oyunun geliştiğini düşünüyorum ama çok daha geliştirmemiz gereken yönleri var. Oyuncular da bundan motiveler ve bundan keyif alıyorlar. Gerçekçi olmamız lazım, oyunun her anını doğru oynamamız gerekiyor.

Her maç final ve kazanmamız gereken bir maç. Üstümüzde baskı var ve bundan rahatsız değiliz. , hep bu baskıyı hissetti. Mücadelemize devam edeceğiz.

Mesut geçen hafta antrenmanlara başladı, sonra kasığında bir ağrı hissetti. 2 gün bizimle çalıştığı için değerlendirmedik ama önümüzdeki maçlarda değerlendirmeyi düşünüyoruz.
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