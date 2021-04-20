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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin biyonik adamı Ozan Tufan

Biyonik adam Ozan Tufan
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.04.2021

Ozan Tufan'ı hız kesmiyor... Milli futbolcu, maçında yaptığı 2 asistle 9 asiste ulaşıp kariyer rekoru kırarken, oynadığı futbolla da gönüllere taht kurdu.

Ozan Tufan'ı hız kesmiyor... Milli futbolcu, maçında yaptığı 2 asistle 9 asiste ulaşıp kariyer rekoru kırarken, oynadığı futbolla da gönüllere taht kurdu. Orta sahada başladığı maçı sağ bekte tamamlayan, bitmek bilmez bir enerjiyle sahada mücadele eden Ozan için taraftarlar, 'Biyonik adam' yorumu yaptı. Müthiş bir grafik sergileyen Ozan Tufan'a 3'ü İngiltere'den olmak üzere Avrupa'dan 5 takımın talip olduğu gelen haberler arasında.
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