20 Nisan 2021, Salı
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Fenerbahçe'nin biyonik adamı Ozan Tufan
Ozan Tufan'ı hız kesmiyor... Milli futbolcu, Başakşehir maçında yaptığı 2 asistle 9 asiste ulaşıp kariyer rekoru kırarken, oynadığı futbolla da gönüllere taht kurdu.
Ozan Tufan'ı hız kesmiyor... Milli futbolcu, Başakşehir maçında yaptığı 2 asistle 9 asiste ulaşıp kariyer rekoru kırarken, oynadığı futbolla da gönüllere taht kurdu. Orta sahada başladığı maçı sağ bekte tamamlayan, bitmek bilmez bir enerjiyle sahada mücadele eden Ozan için taraftarlar, 'Biyonik adam' yorumu yaptı. Müthiş bir grafik sergileyen Ozan Tufan'a 3'ü İngiltere'den olmak üzere Avrupa'dan 5 takımın talip olduğu gelen haberler arasında.
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