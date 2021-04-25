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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Kasımpaşa maçı öncesi VAR operatörü tepkisi! "Endişe verici"

F.Bahçe'den VAR operatörü tepkisi! Endişe verici
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

'in 37. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerden 'ye VAR operatörü tepkisi geldi. İşte o açıklama... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'in 37. haftasında ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde sarı-lacivertli takımdan VAR operatörünün atanmasına ilişkin 'ye tepki geldi.

İşte o açıklama:

Futbol Takımımızın, Süper Ligin 37. haftasında bugün Kasımpaşa ile karşılaşacağı maça atanan VAR operatörü hakkında bir açıklama zorunluluğu doğmuştur.

Geçmiş haftalarda, Takımımızın oynadığı Gençlerbirliği ve Galatasaray karşılaşmalarında görev alan, Gençlerbirliği maçımızda ofsayt golün verilmesinde, Galatasaray maçımızda alenen golümüzün iptal edilmesinde etkili olan görüntülerdeki çizgileri çizen kişinin maçımızda görev alacak olması endişe vericidir.

Bu tartışmalı isme ilişkin TFF'ye yaptığımız açık çağrı sonrası bu konuda TFF tarafından hiçbir iç soruşturma yapılmaksızın adli mercilere iletilmiş, o mecrada henüz müspet/menfi bir sonuç olmamasına rağmen bu şahıs bugün tekrar maçımıza atanmıştır.

Bu maçta yine tartışmalı bir VAR prosedürü yaşanma ve ligin kaderinin etkilenmesi ihtimali dikkate alınmaksızın yapılan bu atamanın açıklaması; en iyi ihtimalle bir hata ile daha korkutucu ihtimal ile ise bir kasıtla gerçekleştirilmiş olma olasılığıdır.

Kulübümüz, bu tehlikeli atamanın kamuoyu tarafından farkında olunmasını hassasiyetle rica etmektedir.

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