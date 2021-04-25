Fenerbahçe'den Kasımpaşa maçı öncesi VAR operatörü tepkisi! "Endişe verici"
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerden TFF'ye VAR operatörü tepkisi geldi. İşte o açıklama... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde sarı-lacivertli takımdan VAR operatörünün atanmasına ilişkin TFF'ye tepki geldi.
İşte o açıklama:
Futbol Takımımızın, Süper Ligin 37. haftasında bugün Kasımpaşa ile karşılaşacağı maça atanan VAR operatörü hakkında bir açıklama zorunluluğu doğmuştur.
Geçmiş haftalarda, Takımımızın oynadığı Gençlerbirliği ve Galatasaray karşılaşmalarında görev alan, Gençlerbirliği maçımızda ofsayt golün verilmesinde, Galatasaray maçımızda alenen golümüzün iptal edilmesinde etkili olan görüntülerdeki çizgileri çizen kişinin maçımızda görev alacak olması endişe vericidir.
Bu tartışmalı isme ilişkin TFF'ye yaptığımız açık çağrı sonrası bu konuda TFF tarafından hiçbir iç soruşturma yapılmaksızın adli mercilere iletilmiş, o mecrada henüz müspet/menfi bir sonuç olmamasına rağmen bu şahıs bugün tekrar maçımıza atanmıştır.
Bu maçta yine tartışmalı bir VAR prosedürü yaşanma ve ligin kaderinin etkilenmesi ihtimali dikkate alınmaksızın yapılan bu atamanın açıklaması; en iyi ihtimalle bir hata ile daha korkutucu ihtimal ile ise bir kasıtla gerçekleştirilmiş olma olasılığıdır.
Kulübümüz, bu tehlikeli atamanın kamuoyu tarafından farkında olunmasını hassasiyetle rica etmektedir.
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