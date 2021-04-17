17 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Başakşehir'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik!

Başakşehir'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.04.2021

'in 35. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

, 'in 35. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

Geçtiğimiz haftayı bay geçen ve ligdeki son maçında 'e 2-0 yenilen Medipol Başakşehir, 33 puana sahip. Son 4 maçını kaybetmeyip, 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertli ekip ise 66 puanda.

Medipol Başakşehir'de bu karşılaşma öncesinde üç eksik bulunuyor. Tedavileri süren , ve yarın forma giyemeyecek.

ALTI FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de altı futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde , , , , ve Hasan Ali Kaldırım, bu sezon ligde üçer sarı kart gördü.

Bu altı oyuncu, Fenerbahçe maçında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmada cezalı olacak.

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