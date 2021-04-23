23 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Şampiyonluk havasına girildi! Fenerbahçe geliyor

Emre Belözoğlu'nun teknik sorumlu olmasından sonra yükselişe geçen Fenerbahçe, ligin 36. haftasını bay geçerken ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle birlikte iyice şampiyonluk havasına girdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Şampiyonluk havasına girildi! Fenerbahçe geliyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

'nun teknik patron olmasının ardından futbol anlayışında önemli bir değişikliğe giden, daha çok hücumu düşünen ve risk alan artık zirveye göz kırpıyor.

Şampiyonluk havasına girildi! Fenerbahçe geliyor

F.Bahçe bitime 6 hafta kala şampiyonluk için ciddi hesaplar içine girmiş durumda.

Şampiyonluk havasına girildi! Fenerbahçe geliyor

FENER İSTATİSTİKLERDE AÇIK ARA

Sarı- lacivertiller şampiyonluk yarışında geriden geliyor olmanın psikolojik avantajını da net bir şekilde arkasına almış durumda.

Şampiyonluk havasına girildi! Fenerbahçe geliyor

Son 3 maçtaki istatistiklere bakıldığında Sarı- Lacivertliler'in hem 'a hem de G.Saray'a çok ciddi fark attığı görülüyor.

Şampiyonluk havasına girildi! Fenerbahçe geliyor

GENETİK KODLARA DÖNÜŞ…

Risk almaya başlayan ve daha çok hücumu düşünen , son 3 karşılaşmada maç başına 2.36 gol beklentisine ulaştı.

Şampiyonluk havasına girildi! Fenerbahçe geliyor

Bu rakam G.Saray'da 2.07, lider 'ta ise 1.14 olarak gerçekleşti.

Şampiyonluk havasına girildi! Fenerbahçe geliyor

SON DÜDÜĞE KADAR GİDECEK

Maç başına toplam şutta, topla oynama oranlarında da ezeli rakiplerine üstünlük sağladı.

Şampiyonluk havasına girildi! Fenerbahçe geliyor

Fikstür avantajı da göz önüne alındığında, F.Bahçe ligde son bitiş düdüğüne kadar yarışın içinde kalacak gibi. (Takvim)

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