Şampiyonluk havasına girildi! Fenerbahçe geliyor
Emre Belözoğlu'nun teknik sorumlu olmasından sonra yükselişe geçen Fenerbahçe, ligin 36. haftasını bay geçerken ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle birlikte iyice şampiyonluk havasına girdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Emre Belözoğlu'nun teknik patron olmasının ardından futbol anlayışında önemli bir değişikliğe giden, daha çok hücumu düşünen ve risk alan Fenerbahçe artık zirveye göz kırpıyor.
F.Bahçe bitime 6 hafta kala şampiyonluk için ciddi hesaplar içine girmiş durumda.
FENER İSTATİSTİKLERDE AÇIK ARA
Sarı- lacivertiller şampiyonluk yarışında geriden geliyor olmanın psikolojik avantajını da net bir şekilde arkasına almış durumda.
Son 3 maçtaki istatistiklere bakıldığında Sarı- Lacivertliler'in hem Beşiktaş'a hem de G.Saray'a çok ciddi fark attığı görülüyor.
GENETİK KODLARA DÖNÜŞ…
Risk almaya başlayan ve daha çok hücumu düşünen Fenerbahçe, son 3 karşılaşmada maç başına 2.36 gol beklentisine ulaştı.
Bu rakam G.Saray'da 2.07, lider Beşiktaş'ta ise 1.14 olarak gerçekleşti.
SON DÜDÜĞE KADAR GİDECEK
Maç başına toplam şutta, topla oynama oranlarında da Fenerbahçe ezeli rakiplerine üstünlük sağladı.
Fikstür avantajı da göz önüne alındığında, F.Bahçe ligde son bitiş düdüğüne kadar yarışın içinde kalacak gibi. (Takvim)
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