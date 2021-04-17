17 Nisan 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Belhanda Fenerbahçe'ye önerildi!

Belhanda Süper Lig devine önerildi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.04.2021

Son dakika spor haberleri: Belhanda, menajeri tarafından 'ye teklif edildi. Sar-lacivertli kurmaylar teklife en kısa sürede cevap verecek. ()

'de önemli bir gelişme yaşandı. ile yollarını ayıran Belhanda'nın menajeri Faslı oyuncuyu Fenerbahçe'ye teklif etti. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Belhanda'nın çubuklu formayı giymek istediği net bir şekilde ifade edildi.

Fener karar için süre istedi

Fenerbahçeli kurmaylar ise bu teklifi değerlendirmeye aldı ve karar için süre istedi. Belhanda'nın oynadığı 8 numaralı mevkide eksik olmamasına rağmen, Faslı oyuncu değerlendirmeye alınacak.

Konu masaya yatırılacak

Sarı-lacivertli yönetim ve teknik patron ve sportif direktör , Belhanda'nın transferi konusunu birkaç gün içinde masaya yatıracağı ve net bir karara varılacağı öğrenildi. ()
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