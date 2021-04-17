17 Nisan 2021, Cumartesi
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Fener karar için süre istedi
Fenerbahçeli kurmaylar ise bu teklifi değerlendirmeye aldı ve karar için süre istedi. Belhanda'nın oynadığı 8 numaralı mevkide eksik olmamasına rağmen, Faslı oyuncu değerlendirmeye alınacak.
Konu masaya yatırılacak
Sarı-lacivertli yönetim ve teknik patron ve sportif direktör Emre Belözoğlu, Belhanda'nın transferi konusunu birkaç gün içinde masaya yatıracağı ve net bir karara varılacağı öğrenildi. (Takvim)
Belhanda Fenerbahçe'ye önerildi!
Son dakika spor haberleri: Belhanda, menajeri tarafından Fenerbahçe'ye teklif edildi. Sar-lacivertli kurmaylar teklife en kısa sürede cevap verecek. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray ile yollarını ayıran Belhanda'nın menajeri Faslı oyuncuyu Fenerbahçe'ye teklif etti. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Belhanda'nın çubuklu formayı giymek istediği net bir şekilde ifade edildi.
Fener karar için süre istedi
Fenerbahçeli kurmaylar ise bu teklifi değerlendirmeye aldı ve karar için süre istedi. Belhanda'nın oynadığı 8 numaralı mevkide eksik olmamasına rağmen, Faslı oyuncu değerlendirmeye alınacak.
Konu masaya yatırılacak
Sarı-lacivertli yönetim ve teknik patron ve sportif direktör Emre Belözoğlu, Belhanda'nın transferi konusunu birkaç gün içinde masaya yatıracağı ve net bir karara varılacağı öğrenildi. (Takvim)
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