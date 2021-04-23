23 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Marega müjdesi! Menajeri açıkladı...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de transferde hareketlilik sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin gündeminde bulunan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek Marega'dan sevindirici haber geldi. Yıldız golcünün menajeri, Fenerbahçe taraftarlarına müjdeli haberi verdi. İşte detaylar... Son dakika Fenerbahçe haberleri... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Marega müjdesi! Menajeri açıkladı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

'nin bir süredir peşinde olduğu Moussa konusunda önemli gelişmeler yaşandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Marega müjdesi! Menajeri açıkladı...

Moussa 'nın menajeri , " ile yaptığımız görüşmelerde sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamadık" dedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Marega müjdesi! Menajeri açıkladı...

'in haberine göre menajer Aissa'nın yetkilileriyle telefonla bir görüşme yaptığı ve "Artık daha net bir şekilde 'nın Fenerbahçe'ye transferini konuşabiliriz" dediği ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Marega müjdesi! Menajeri açıkladı...

Sarı-lacivertli kurmayların nedeniyle seyahatlerde yaşanan sıkıntı nedeniyle şu anda yüz yüze görüşme gerçekleştirememiş olsa da en kısa sürede hem hem de menajeri ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecekler.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Marega müjdesi! Menajeri açıkladı...

Piyasa değeri 14 milyon euro civarında olan 30 yaşındaki golcünün de 'ye transfer olmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Marega müjdesi! Menajeri açıkladı...

Geçtiğimiz hafta sonunda da basınında 'nın 'ye transfer olma ihtimalinin son derece yüksek olduğuna dair haberler yer almıştı.

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