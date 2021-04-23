Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Marega müjdesi! Menajeri açıkladı...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de transferde hareketlilik sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin gündeminde bulunan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek Marega'dan sevindirici haber geldi. Yıldız golcünün menajeri, Fenerbahçe taraftarlarına müjdeli haberi verdi. İşte detaylar... Son dakika Fenerbahçe haberleri... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde olduğu Moussa Marega konusunda önemli gelişmeler yaşandı.
Moussa Marega'nın menajeri Aziz Ben Aissa, "Porto ile yaptığımız görüşmelerde sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamadık" dedi.
Takvim'in haberine göre menajer Aissa'nın Fenerbahçe yetkilileriyle telefonla bir görüşme yaptığı ve "Artık daha net bir şekilde Marega'nın Fenerbahçe'ye transferini konuşabiliriz" dediği ifade edildi.
Piyasa değeri 14 milyon euro civarında olan 30 yaşındaki Malili golcünün de Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
Geçtiğimiz hafta sonunda da Portekiz basınında Marega'nın Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin son derece yüksek olduğuna dair haberler yer almıştı.
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