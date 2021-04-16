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FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan takıma gençlik aşısı! İşte o isimler...

Belözoğlu'dan takıma gençlik aşısı! İşte o isimler
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.04.2021

'in 35. haftasında Fenerbahçe, Medipol ile karşı karşıya gelecek. Kanarya, şampiyonluk yarışında 'ın puan farkını açmasını istemiyor. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertlilerde, teknik sorumlu Emre Belözoğlu takıma gençlik aşısı yaptı. Hem oyunculardaki dinamizmi arttırmak hem de genç yeteneklere şans vermek için alyapıdan 5 oyuncu A Takım'a dahil edildi. İşte o isimler... | Son dakika spor haberi ()

Fenerbahçe'de Medipol maçının hazırlıkları devam ederken, teknik sorumlu Emre Belözoğlu takıma gençlik aşısı yaptı.

Sarı- lacivertli çalıştırıcı, altyapıdan 5 oyuncuyu A takım idmanlarına dahil etti. Belözoğlu, ile yolların ayrılmasının ve takımın kendisine emanet edilmesinin ardından yaptığı açıklamada genç oyunculara önem vereceğini belirtmişti.

Genç hoca, altyapı koordinatörü Tahir Karapınar'a danışarak öne çıkan yetenekli isimleri idmanlara almaya başladı.

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Hedef hem bu oyunculara A takım tecrübesini kazandırmak hem de idmanlara dinamizm getirmek. Bunda da oldukça başarılı olunduğu ifade edildi.

Söz konusu isimler ise Arda Okan Kurtulan (18 yaş / sol kanat), Arda Güler (16 / on numara), Fatih Yiğit Şanlıtürk (18 / orta saha), Uğur Kaan Yıldız (18 / sağ bek) ve Osman Ertuğrul Çetin (17 / kaleci). (Fotomaç)

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