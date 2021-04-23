23 Nisan 2021, Cuma

BASKETBOL

CSKA Moskova 78-67 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Beko Rusya'dan eli boş döndü!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

THY EuroLeague'de play-off maçında ile karşı karşıya geldi. Serinin ilk maçını kaybeden temsilcimiz ikinci maçta da rakibine diş geçiremedi ve 78-67 kaybetti.

Basketbol Takımı, play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Rusya temsilcisi 'ya 78-67 yenildi ve seride 2-0 geriye düştü.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta CSKA Moskova, Hackett'in 3 sayılık basketiyle 5. dakikada 13-9 üstünlük yakaladı. 'in sayılarıyla oyundan kopmayan , 'nin basketiyle 18. dakikada 18-18 beraberliği sağladı. Sarı-lacivertli takım, ilk 10 dakikada 12 sayı üreten Guduric ile etkili oldu. Bu oyuncuyla son dakika içinde 23-21 üstünlük yakalayan Fenerbahçe Beko, 'in basketiyle ilk çeyreği 25-23 önde tamamladı.

Sert savunmalar karşısında maçın 2. periyodunun ilk 2 dakikasında iki takım da skor üretemedi. Topu iyi paylaşan sarı-lacivertli ekip, Biberovic'in smaç basketiyle 15. dakikada 33-30 üstünlük yakaladı. Rakibin sert savunması karşısında pota altını iyi kullanamayan ve top kayıpları yapan sarı-lacivertli takım karşısında CSKA Moskova, Hackett'in basketiyle 16. dakikada 38-37 öne geçti. Fenerbahçe Beko'nun alan savunmasını 'ün 3 sayılık basketleriyle yıkan ev sahibi ekip, 19. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 46-37. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına ise 50-42 geride gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan CSKA Moskova, 'in basketiyle 24. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 52-42. İyi savunma yapan ve 9-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, Guduric'in basketiyle 26. dakikada farkı bir sayıya (51-52) indirdi. İyi savunmasını sürdüren sarı-lacivertli takım, ile üst üste 4 faul atışından yararlanamayınca üstünlük şansını değerlendiremedi. CSKA Moskova, 3. periyodu da 60-55 önde geçti.

Savunma ribauntlarında zorlanan Fenerbahçe Beko, rakibinin ikinci şanslarında sayıya engel olamadı. CSKA Moskova, Ukhov'un 3 sayılık basketiyle 36. dakikada 70-61 üstünlük yakaladı. , , Jarell Eddie ve Jan Vesely'den yoksun Rusya deplasmanında mücadele veren Fenerbahçe Beko, sahadan 78-67 mağlup ayrıldı.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek final serisinin üçüncü maçı, 28 Nisan Çarşamba günü 'da oynanacak.

SKOR DAĞILIMI

İlk çeyrek: CSKA Moskova 23-25 Fenerbahçe Beko

İkinci çeyrek: CSKA Moskova 50-42 Fenerbahçe Beko

Üçüncü çeyrek: CSKA Moskova 60-55 Fenerbahçe Beko

Dördüncü çeyrek: CSKA Moskova 78-67 Fenerbahçe Beko

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