Son dakika spor haberi: Fenerbahçe dünya yıldızı golcünün peşinde! Mesut Özil'in takım arkadaşı...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna dahil ettiği Mbwana Samatta, Mame Thiam ve Papiss Cisse'den beklediği katkıyı alamadı. Gelecek sezon golcü transferi yapacak olan ve bu kez hata yapmak istemeyen sarı lacivertliler, Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen dünya yıldızını gözüne kestirdi. Bir dönem Mesut Özil'in de takım arkadaşı olan yıldız futbolcu için, tüm şartlar zorlanacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Bu sezon Mbwana Samatta, Mame Thiam ve Papiss Cisse gibi golcü isimlerden beklediği performansı alamayan Fenerbahçe, 2021-22 öncesi düğmeye bastı.





Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun da bilgisi dahilinde harekete geçen Kanarya, Süper Lig'de zirve yarışına devam ederken diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.





OLIVIER GIROUD BOMBASI!

Sarı-lacivertliler ilk olarak Chelsea ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Olivier Giroud'u kadrosuna katmaya çalışacak. Fenerbahçe, Fransız yıldızın transferinde tüm şartları zorlayacak.





Haziran ayında sözleşmesinin sona ereceği Chelsea'de forma şansı bulamayan Olivier Giroud, bu sezon İngiliz ekibinin formasıyla çıktığı 26 resmi karşılaşmada 11 kez rakip fileleri havalandırdı.34 yaşındaki futbolcu, bu sezon 14 maçta 708 dakika süre aldığı ve 4 gol attığı Premier Lig'de son maçına 28 Şubat'ta çıktı.





Teknik direktör Tomas Tuchel'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediği 1.92'lik oyuncunun 5 sezon Arsenal'de birlikte oynadığı Mesut Özil'den dolayı da Fenerbahçe'ye sıcak bakacağı ifade ediliyor.





EN CİDDİ RAKİP INTER

Sezon sonunda serbest kalacak olan Giroud birçok takımın listesine girerken, Serie A ekiplerinden İnter'in de devrede olduğu öğrenildi. İtalya basınında yer alan haberlerde; İnter'in 34 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için temaslara başladığı iddia edildi.





'MESUT'UN OYUN GÖRÜŞÜ KUSURSUZ'

Olivier Giroud, İngiltere'de geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda Mesut Özil için kısa ve net konuşmuştu. Fransız yıldız, "Mesut'un oyun görüşü kusursuz ve çok basit oynuyor. Sahada çok iyi anlaşıyoruz. Çok kaliteli bir futbolcu. Ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.



