16 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe dünya yıldızı golcünün peşinde! Mesut Özil'in takım arkadaşı...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna dahil ettiği Mbwana Samatta, Mame Thiam ve Papiss Cisse'den beklediği katkıyı alamadı. Gelecek sezon golcü transferi yapacak olan ve bu kez hata yapmak istemeyen sarı lacivertliler, Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen dünya yıldızını gözüne kestirdi. Bir dönem Mesut Özil'in de takım arkadaşı olan yıldız futbolcu için, tüm şartlar zorlanacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe dünya yıldızı golcünün peşinde! Mesut Özil'in takım arkadaşı...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.04.2021

Bu sezon Mbwana Samatta, ve gibi golcü isimlerden beklediği performansı alamayan , 2021-22 öncesi düğmeye bastı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe dünya yıldızı golcünün peşinde! Mesut Özil'in takım arkadaşı...

Teknik direktör 'nun da bilgisi dahilinde harekete geçen Kanarya, 'de zirve yarışına devam ederken diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe dünya yıldızı golcünün peşinde! Mesut Özil'in takım arkadaşı...

OLIVIER GIROUD BOMBASI!
Sarı-lacivertliler ilk olarak ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 'u kadrosuna katmaya çalışacak. , Fransız yıldızın transferinde tüm şartları zorlayacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe dünya yıldızı golcünün peşinde! Mesut Özil'in takım arkadaşı...

Haziran ayında sözleşmesinin sona ereceği 'de forma şansı bulamayan , bu sezon İngiliz ekibinin formasıyla çıktığı 26 resmi karşılaşmada 11 kez rakip fileleri havalandırdı.34 yaşındaki futbolcu, bu sezon 14 maçta 708 dakika süre aldığı ve 4 gol attığı 'de son maçına 28 Şubat'ta çıktı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe dünya yıldızı golcünün peşinde! Mesut Özil'in takım arkadaşı...

Teknik direktör 'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediği 1.92'lik oyuncunun 5 sezon 'de birlikte oynadığı 'den dolayı da 'ye sıcak bakacağı ifade ediliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe dünya yıldızı golcünün peşinde! Mesut Özil'in takım arkadaşı...

EN CİDDİ RAKİP INTER
Sezon sonunda serbest kalacak olan Giroud birçok takımın listesine girerken, ekiplerinden 'in de devrede olduğu öğrenildi. İtalya basınında yer alan haberlerde; İnter'in 34 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için temaslara başladığı iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe dünya yıldızı golcünün peşinde! Mesut Özil'in takım arkadaşı...

'MESUT'UN OYUN GÖRÜŞÜ KUSURSUZ'
, İngiltere'de geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda için kısa ve net konuşmuştu. Fransız yıldız, "Mesut'un oyun görüşü kusursuz ve çok basit oynuyor. Sahada çok iyi anlaşıyoruz. Çok kaliteli bir futbolcu. Ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe dünya yıldızı golcünün peşinde! Mesut Özil'in takım arkadaşı...

545 MAÇ 221 GOL 81 ASİST
Profesyonel kariyerinde 6 farklı takımın formasını giyen Giroud, toplam 545 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 221 kez rakip fileleri havalandıran Fransız oyuncu, 81 de asist yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe dünya yıldızı golcünün peşinde! Mesut Özil'in takım arkadaşı...

FRANSA'NIN DA VAZGEÇİLMEZİ
Fransa Milli Takımı'nın formasını giymeye devam eden Giroud, toplam 107 maçta forma giydi. Yıldız futbolcu, Fransa formasıyla çıktığı bu karşılaşmalarda 44 gol, 11 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)

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