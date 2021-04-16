Son dakika spor haberi: Fenerbahçe dünya yıldızı golcünün peşinde! Mesut Özil'in takım arkadaşı...
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna dahil ettiği Mbwana Samatta, Mame Thiam ve Papiss Cisse'den beklediği katkıyı alamadı. Gelecek sezon golcü transferi yapacak olan ve bu kez hata yapmak istemeyen sarı lacivertliler, Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen dünya yıldızını gözüne kestirdi. Bir dönem Mesut Özil'in de takım arkadaşı olan yıldız futbolcu için, tüm şartlar zorlanacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Bu sezon Mbwana Samatta, Mame Thiam ve Papiss Cisse gibi golcü isimlerden beklediği performansı alamayan Fenerbahçe, 2021-22 öncesi düğmeye bastı.
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun da bilgisi dahilinde harekete geçen Kanarya, Süper Lig'de zirve yarışına devam ederken diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
OLIVIER GIROUD BOMBASI!
Sarı-lacivertliler ilk olarak Chelsea ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Olivier Giroud'u kadrosuna katmaya çalışacak. Fenerbahçe, Fransız yıldızın transferinde tüm şartları zorlayacak.
Haziran ayında sözleşmesinin sona ereceği Chelsea'de forma şansı bulamayan Olivier Giroud, bu sezon İngiliz ekibinin formasıyla çıktığı 26 resmi karşılaşmada 11 kez rakip fileleri havalandırdı.34 yaşındaki futbolcu, bu sezon 14 maçta 708 dakika süre aldığı ve 4 gol attığı Premier Lig'de son maçına 28 Şubat'ta çıktı.
Teknik direktör Tomas Tuchel'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediği 1.92'lik oyuncunun 5 sezon Arsenal'de birlikte oynadığı Mesut Özil'den dolayı da Fenerbahçe'ye sıcak bakacağı ifade ediliyor.
'MESUT'UN OYUN GÖRÜŞÜ KUSURSUZ'
Olivier Giroud, İngiltere'de geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda Mesut Özil için kısa ve net konuşmuştu. Fransız yıldız, "Mesut'un oyun görüşü kusursuz ve çok basit oynuyor. Sahada çok iyi anlaşıyoruz. Çok kaliteli bir futbolcu. Ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
545 MAÇ 221 GOL 81 ASİST
Profesyonel kariyerinde 6 farklı takımın formasını giyen Giroud, toplam 545 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 221 kez rakip fileleri havalandıran Fransız oyuncu, 81 de asist yaptı.
FRANSA'NIN DA VAZGEÇİLMEZİ
Fransa Milli Takımı'nın formasını giymeye devam eden Giroud, toplam 107 maçta forma giydi. Yıldız futbolcu, Fransa formasıyla çıktığı bu karşılaşmalarda 44 gol, 11 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
- Karadeniz'de derbi heyecanı! Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig