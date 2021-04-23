23 Nisan 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ozan Tufan'dan kariyer patlaması! İşte bonservis değeri...

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de zirve yarışında Beşiktaş'ın ardından 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın performansı hem teknik heyeti hem de yönetimi memnun etti. Başarılı futbolcunun sergilediği futbol sayesinde değerine değer kattığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ozan Tufan'dan kariyer patlaması! İşte bonservis değeri...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

ve A Milli Takım'daki performansıyla dikkat çeken Tufan, değer kazanıyor. Ligde daha önce gol ve asist katkısında iki kez çift haneleri yakalayan 26 yaşındaki yıldız, bu sezon ise kendi zirvesini yakaladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ozan Tufan'dan kariyer patlaması! İşte bonservis değeri...

Yıldız futbolcu İlk kez 2014-15 sezonunda Şenol Güneş ile birlikte Bursaspor'da 3 gol, 7 asistle 10 gole katkı verip çift rakamları gördü. ardından 'ye tranfer oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ozan Tufan'dan kariyer patlaması! İşte bonservis değeri...

EURO 2020 SONRASI DEĞERİ DAHA DA YÜKSELECEK
Sarı-lacivertli takımdaki kariyeri iniş çıkışlarla süren milli oyuncu, geçen yıl yeniden doğdu. 2018-19 sezonunda 6 gol atıp, 6 asist yaparak (12 gollük katkı) ikinci kez çift haneyi gören , bu sezon ise 5 gol, 8 asistle (13) daha önceki istatistiklerini de geride bıraktı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ozan Tufan'dan kariyer patlaması! İşte bonservis değeri...

Tufan'ın Son 2 sezonda skora katkı yapan orta saha oyuncuları arasında lider olan milli futbolcu, 2019'da 2 milyon Euro'luk piyasa değerini şu an 10 milyon Euro'ya çıkardı. Bu rakamın EURO 2020 sonrası yükselmesi bekleniyor. (Sabah)

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